Από ακίνητα κι αμάξια μέχρι μετρητά και δάνεια: Όλα όσα δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί στα πόθεν έσχες

Στη δημοσιότητα δόθηκαν το πρωί της Δευτέρας (11/5) τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών για το 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 25 του Ν. 5026/2023, αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων, ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» του έτους 2025 (χρήση 2024).

Οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία (3) έτη (άρθ. 32, παρ. 1, Ν. 5026/2023).

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τι δήλωσαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Σωκράτης Φάμελλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Δημήτρης Νατσιός, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας, ο Στέφανος Κασσελάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Κυριάκος Μητσοτάκης

Συνολικά εισοδήματα ύψους 81.673,94 ευρώ και καταθέσεις 575.207,77 ευρώ και 419,44 δολαρίων δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πόθεν έσχες του 2025, χρήση 2024.

Ο πρωθυπουργός πώλησε το 2024 ομόλογα αξίας 500.000 ευρώ. Δηλώνει μετοχές και ομόλογα που αποτιμώνται σε 11.222,37 ευρώ και 21.532,99 δολάρια. Δεν διαθέτει θυρίδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει και φέτος συνολικώς 26 εγγραφές σε ακίνητα. Πρόκειται για διαμερίσματα, δενδροκαλλιέργειες και οικόπεδα, μεταξύ άλλων σε Κρήτη, Γιάννενα και Κυκλάδες. Έχει στην κατοχή του δύο ΙΧ.

Ο πρωθυπουργός διατηρεί τις μετοχές του στον Κήρυκα Χανίων. Έχει δανειακές υποχρεώσεις ύψους 156.100 ευρώ εκ των οποίων οι 150.000 αφορούν το δάνειο που είχε λάβει το 2018 από την αδερφή του, Αλεξάνδρα και οι 6.100 υπόλοιπο οφειλόμενο από πιστωτική κάρτα (ημερομηνία λήξης υποχρέωσης 30/11/2026).

Νίκος Ανδρουλάκης

Εισοδήματα ύψους 58.042 ευρώ και καταθέσεις 58.393,4 ευρώ, δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη χρήση 2024. Τόσο τα εισοδήματα όσο και οι καταθέσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται μειωμένα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σημειώνεται πως το 2023 είχε δηλώσει καταθέσεις ύψους 1.076.358 ευρώ. Δεν είναι κάτοχος μετοχών και ομολόγων και δεν διαθέτει θυρίδα.

Όσον αφορά στην ακίνητη περιουσία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αγόρασε το 2024 μονοκατοικία 40 τετραγωνικών στη Σέριφο έναντι 120.000 ευρώ, ενώ διατηρεί τα υπόλοιπα ακίνητα σε Αθήνα, Κρήτη, Κυκλάδες και Βέλγιο (συνολικώς 17 εγγραφές).

Διαθέτει ένα ΙΧ και δηλώνει συμμετοχή σε δυο επιχειρήσεις (100% συμμετοχή στην ατομική επιχείρηση και 2% συμμετοχή στη βιοτεχνική ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ).

Αλέξης Τσίπρας

Μεταξύ των ανθρώπων για τους οποίους δημοσιεύθηκε το Πόθεν Έσχες, είναι και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Ειδικότερα, ο πρώην πρωθυπουργός απέκτησε με γονική παροχή δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο 119 τ.μ. κι 211 τ.μ αντίστοιχα. Επίσης κληρονόμησε στο Αθαμάνιο Άρτας το 25% οικοπέδου 855 τ.μ.

Ο κ. Τσίπρας διατηρεί τη μοτοσικλέτα 650 κ.ε. και το 90% των μετοχών του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και την Δημοκρατία (ΑΜΚΕ). Τα έσοδα του έτους ανήλθαν σε 72.000 ευρώ ενώ οι αποταμιεύσεις σε τράπεζες ανέρχονται σε περίπου 18.000 ευρώ.

Παράλληλα, η σύζυγός του Μπέττυ Μπαζιάνα εμφανίζει εισοδήματα 29.301 ευρώ ενώ οι αποταμιεύσεις της ανέρχονται σε 155.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως ο κ. Τσίπρας είναι ένα από τα πρόσωπα της (πολιτικής) επικαιρότητας, καθώς κοντοζυγώνει η ημερομηνία που θα ανακοινώσει το νέο του πολιτικό κόμμα, ένα εγχείρημα που ενδεχομένως να φέρει ανακατατάξεις στα πολιτικά δρώμενα της χώρας.

Σωκράτης Φάμελλος

Εισοδήματα ύψους 61.219,15 ευρώ και καταθέσεις 46.035,73 ευρώ δηλώνει ο Σωκράτης Φάμελλος για το 2024.

Η ακίνητη περιουσία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει αμετάβλητη καθώς δηλώνει και φέτος εγγραφές σε 8 ακίνητα σε Θεσσαλονίκη, Πύργο, Φολέγανδρο και Γερμανία.

Δεν διαθέτει θυρίδα ενώ δεν είναι κάτοχος μετοχών ή ομολόγων.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί το ΙΧ που αγόρασε το 2023, ενώ δηλώνει την ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. «Η ατομική μου επιχείρηση είναι σε αδράνεια», σημειώνεται ωστόσο στις παρατηρήσεις.

Όσον αφορά στις δανειακές υποχρεώσεις του Σωκράτη Φάμελλου, αυτές είναι συνολικώς 45.727,84 ευρώ. Ειδικότερα, στις 09/10/2024 πήρε δάνειο από τη Βουλή ύψους 15.000 ευρώ με υπόλοιπο 14.375 ευρώ, ενώ έχει υπόλοιπο οφειλής 23.411,52 ευρώ σε στεγαστικό δάνειο.

Ακόμη οφείλει 1.100 ευρώ σε πιστωτική κάρτα και 6.841,24 ευρώ στον αδερφό του Μανώλη.

Δημήτρης Κουτσούμπας

Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά εμφανίζεται το πόθεν έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα για το 2024.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ δηλώνει εισοδήματα ύψους 76.080,77 ευρώ, δεν έχει στην κατοχή του μετοχές ή ομόλογα, ενώ δηλώνει καταθέσεις 23.662,54 ευρώ.

«Οι αποδοχές που έλαβα από την βουλευτική μου ιδιότητα, κατά το έτος 2024, είναι, σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ, έσοδα του Κόμματος και κατατέθηκαν στο Κόμμα», σημειώνει και φέτος ο Δημήτρης Κουτσούμπας στις παρατηρήσεις του πόθεν έσχες του.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας διατηρεί δύο ακίνητα στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Λαμία. Δεν διαθέτει ΙΧ, ούτε έχει δανειακές υποχρεώσεις, ενώ δεν δηλώνει συμμετοχή σε επιχειρήσεις.

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Σε 79.466, 91 ευρώ ανέρχονται τα εισοδήματα που δήλωσε για το 2024 η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δηλώνει καταθέσεις ύψους 25.173,85 ευρώ και είναι κάτοχος μετοχών που αποτιμώνται σε 491,84 ευρώ. Δεν διαθέτει θυρίδα.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διατηρεί το διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή και τρία διαμερίσματα στην Αιδηψό ενώ εξακολουθεί να έχει στην κατοχή της ένα ΙΧ.

Δηλώνει 50% συμμετοχή στη δικηγορική εταιρεία «Δικηγορικά γραφεία Νίκου Κωνσταντόπουλου - Ζωής Κωνσταντοπούλου», ενώ χρωστάει 1.759,61 ευρώ σε πιστωτική κάρτα.

Κυριάκος Βελόπουλος

Εισοδήματα ύψους 101.054,68 ευρώ και καταθέσεις που ανέρχονται σε 266.285,25 ευρώ δηλώνει για το 2024 ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Η ακίνητη περιουσία του Κυριάκου Βελόπουλου εμφανίζει μεταβολές, καθώς δηλώνει πως εκποίησε το 2024 δύο μονοκατοικίες σε Πέλλα και Χαλκιδική, καθώς και βοσκότοπο στη Χαλκιδική. Διατηρεί τη μονοκατοικία στις Μηλιές στη Μαγνησία.

Δεν διαθέτει οχήματα, ενώ δηλώνει συμμετοχή στην επιχείρηση της συζύγου του «ΟΛΓΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

Δημήτρης Νατσιός

Εισοδήματα 47.666,51 ευρώ και καταθέσεις 19.322,38 ευρώ δηλώνει για το 2024 ο Δημήτρης Νατσιός. Ο πρόεδρος της Νίκης αγόρασε δυο ΙΧ, το ένα μεταχειρισμένο.

Διατηρεί 4 ακίνητα, δυο διαμερίσματα σε Κιλκίς και Πιερία και δυο οικόπεδα στην Πιερία, ενώ έδωσε σε γονική παροχή διαμέρισμα στο Κιλκίς.

Δεν έχει στην κατοχή του μετοχές ή ομόλογα, ούτε δηλώνει συμμετοχή σε επιχειρήσεις.

Ο Δημήτρης Νατσιός έχει δανειακές υποχρεώσεις ύψους 113.812,67 ευρώ, καθώς δηλώνει υπόλοιπο οφειλόμενο 99.213,45 ευρώ από στεγαστικό δάνειο και 14.599,22 ευρώ σε καταναλωτικό δάνειο.

Στέφανος Κασσελάκης

Ο Στέφανος Κασσελάκης δηλώνει στο πόθεν έσχες του 122.430,01 δολάρια από εισοδήματα από ακίνητα του εξωτερικού και 8.372,85 ευρώ.

Το 2024 προχώρησε στην πώληση ομολόγων, αμοιβαίων και χρηματοοικονομικών παραγώγων εισπράττοντας 3.875.045 δολάρια αν και η συνολική αξία κτήσης ανέρχεται σε 3.976.250 δολάρια.

Παράλληλα, ο κ. Κασσελάκης εμφανίζεται να εκποιεί και να αγοράζει την ίδια εταιρεία OSIOS LLC με έδρα τις ΗΠΑ ενώ συμμετέχει με 75% στην εταιρεία Pura Vita με έδρα την Ελλάδα.

Τέλος οι δανειακές υποχρεώσεις του ξεπερνούν το 1,5 εκατ. δολάρια.

Ο σύζυγος του κ. Κασσελάκη, Τάιλερ Μακμπέθ, για τη χρήση 2024 εισήγαγε συνάλλαγμα 1.827.000 ευρώ προκειμένου να αγοράσει ακίνητο -το 246 τ.μ. διαμέρισμα στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Λεβέντη στο Κολωνάκι, καταβάλλοντας τίμημα 1.826.416 ευρώ. Σύμφωνα με το πόθεν έσχες η αντικειμενική αξία του ακινήτου υπολογίζεται σε 775.405 ευρώ.

Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πόθεν έσχες και της Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη έχει δηλώσει συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές 94.707,84 ευρώ, από ακίνητα 40.000 ευρώ, από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα 0,11. Στα ποσά από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, εφάπαξ κλπ καταγράφονται 875.842 ευρώ, που όπως αναφέρεται προέρχεται από εκποίηση ακινήτου κληρονομιάς του πατέρα της.

Οι καταθέσεις της συζύγου του πρωθυπουργού δηλώνονται σε τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού. Το μεγαλύτερο ποσό, 1.292.556,00 ευρώ, αφορά τράπεζα στην Ελβετία και προκύπτει από προσαύξηση λόγω εκποίησης ακινήτου από κληρονομιά. Το μεγαλύτερο ποσό στην Ελλάδα είναι 98.543,52 ευρώ και είναι από προσαύξηση λόγω καταβολής αμοιβών Δ.Σ. προηγούμενων χρήσεων.

Η κυρία Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη δηλώνει ακίνητη περιουσία σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ συμμετέχει κατά 66,67% στην εταιρεία MGPG Investment Consulting ΙΚΕ.

Αναφορικά με τις δανειακές υποχρεώσεις, το πόθεν έσχες περιλαμβάνει στεγαστικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής 818.744,24 ευρώ (αφορά το 1/3 δανείου, υπάρχουν και δύο συνοφειλέτες), καταναλωτικό δάνειο και οφειλή σε πιστωτική κάρτα.