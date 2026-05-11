Τα πόθεν έσχες των πολιτικών μας ταγών για το 2024 ήρθαν στο φως και αναπόφευκτα οι προβολείς στρέφονται και φέτος στις αγοραπωλησίες, τις επενδύσεις και τις… εκτινάξεις που σημειώθηκαν.

Εκκινώντας από τους πολιτικούς αρχηγούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκποίησε ομόλογα αξίας 500.000 ευρώ, ενώ η σύζυγός του Μαρέβα πούλησε ακίνητο 520 τ.μ. στο Ηνωμένο Βασίλειο έναντι 724.216 λιρών.

Eurokinissi

Την ίδια στιγμή, ο Νίκος Ανδρουλάκης αγόρασε το 2024 μονοκατοικία 40 τετραγωνικών στη Σέριφο έναντι 120.000 ευρώ.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε πως εκποίησε το 2024 δύο μονοκατοικίες σε Πέλλα και Χαλκιδική, καθώς και βοσκότοπο στη Χαλκιδική.

Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης Νατσιός αγόρασε δυο ΙΧ, το ένα μεταχειρισμένο. Εντωμεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε το 2024 με γονική παροχή δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο, ενώ κληρονόμησε το 25% οικόπεδου 855 τ.μ. στο Αθαμάνιο Άρτας.

Eurokinissi

Μετοχές και σπίτι στο Κολωνάκι για τους Κασσελάκη-Μάκμπεθ

Eurokinissi

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος εισέπραξε συνολικώς 3.875.045 δολάρια από πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων. Μάλιστα δήλωσε εισόδημα 122.430 δολαρίων από ακίνητα στην αλλοδαπή. Πάντως, εξακολουθεί να έχει υψηλές δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1.581.000 εκατ. δολαρίων. Όσο για τον σύζυγό του Τάιλερ Μάκμπεθ, αγόρασε διαμέρισμα 246 τετραγωνικών στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Λεβέντη στο Κολωνάκι, με τίμημα 1.826.416 ευρώ.

Τι έκανε τα εκατομμύρια από την υπόθεση Novartis ο Σαράκης;

Eurokinissi

Ο Παύλος Σαράκης φαίνεται πως επένδυσε μέρος της αστρονομικής αμοιβής των 18 εκατ. ευρώ που έλαβε από τις ΗΠΑ για την υπόθεση Novartis (υπήρξε συνήγορος των προστατευόμενων μαρτύρων), καθώς ίδρυσε την εταιρεία «MEL SYL Επενδύσεις Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με αρχικό κεφάλαιο 6.000.000 ευρώ.

Οι πολλών εκατομμυρίων ευρώ καταθέσεις του σε Ελλάδα και Ελβετία μάλιστα ζαλίζουν. Είναι ενδεικτικό πως έχει 5.130.000 δολάρια και 1.000.000 ευρώ σε τράπεζα της Ελβετίας. Όσο για τα εισοδήματά του, ξεπερνούν τα 650.000 ευρώ.

Η… εκτίναξη της Λατινοπούλου

Από τα…χαμηλά στα ψηλά εκτινάχθηκε η Αφροδίτη Λατινοπούλου καθώς ενώ το 2023 δήλωνε εισόδημα 3.000 ευρώ, ενώ υποστήριζε δεν είχε τίποτα στην κατοχή της και πως διέμενε στο σπίτι της γιαγιάς της, ένα χρόνο μετά, και ύστερα από την είσοδό της στην Ευρωβουλή, εμφανίζει εισοδήματα πάνω από 82.000 ευρώ. Μάλιστα, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής απέκτησε το 2024 διαμέρισμα 61 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη μέσω γονικής παροχής.

Eurokinissi

Τι πούλησαν υπουργοί και βουλευτές

Με μια πρώτη ανάγνωση των εκατοντάδων πόθεν έσχες που ήρθαν στο φως, καταγράφονται αρκετές πωλήσεις, και ορισμένες αγορές, στις οποίες προχώρησαν βουλευτές και μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Ενδεικτικά, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου εκποίησε το 2024 διαμέρισμα 214 τ.μ. στην Αθήνα, αλλά και θέση στάθμευσης, έναντι συνολικώς 1,2 εκατ. ευρώ. 900.000 ευρώ εισέπραξε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας για πώληση οικοπέδου στη Βούλα, ενώ ο ίδιος αγόρασε διαμέρισμα ενός εκατομμύριου ευρώ στην Αθήνα.

Eurokinissi

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως απέκτησε μονοκατοικία στο Ψυχικό και δύο διαμερίσματα στην Οία της Σαντορίνης από αποδοχή κληρονομιάς ενώ ο τέως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας πούλησε για μισό εκατομμύριο ευρώ ακίνητα στην Πάρο. Αντί τιμήματος 280.000 ευρώ πούλησε ο Γιάννης Οικονόμου διαμέρισμα στον Άγιο Δημήτριο. Όσο για τη Ρένα Δούρου αγόρασε μαζί με τον σύντροφό της οικόπεδο έναντι 300.000 ευρώ στο Πικέρμι.