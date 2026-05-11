Πόθεν έσχες: Η «γκάφα» του λογιστή του Νίκου Ανδρουλάκη με τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού

Για παράλειψη στη δήλωση πόθεν έσχες του, κάνει λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, με επιστολή που έστειλε στον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής Πόθεν Έσχες Θανάση Μπούρα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι μετά τη σημερινή δημοσίευση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών, διαπίστωσε ότι «εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου, δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελλιπώς πάνω από μια δεκαετία».

Όπως σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα προχωρήσει άμεσα «σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες» για τη συμπλήρωση των παραλείψεων, προσθέτοντας ότι η περιουσιακή του κατάσταση «είναι γνωστή, διαφανής και δημοσιευμένη επί σειρά ετών».

Σημειώνεται ότι στη δημοσιότητα δόθηκαν το πρωί της Δευτέρας (11/5) τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το 2025, με το ενδιαφέρον να στρέφεται ιδιαίτερα στην περιουσιακή κατάσταση των πολιτικών αρχηγών.

Η επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη στον Νικήτα Κακλαμάνη

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Κατόπιν της δημοσιοποίησης των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου, δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελλιπώς πάνω από μια δεκαετία.

Σημειώνω ότι τα στοιχεία των εν λόγω λογαριασμών δεν αντλούνται αυτοματοποιημένα από τα τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής, σημείο όπου και εντοπίζεται η παράλειψη του λογιστή μου.

Γι' αυτό και σας ενημερώνω ότι θα προχωρήσω άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλείψεων.

Η περιουσιακή και οικονομική μου κατάσταση είναι γνωστή, διαφανής και δημοσιευμένη επί σειρά ετών.

Με εκτίμηση

Πρόεδρος Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Νικόλαος Ανδρουλάκης»