Αίρεται η ασυλία Βελόπουλου, δεν ψήφισαν en bloc οι «γαλάζιοι» - Το έντονο παρασκήνιο

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου, μετά από μήνυση πολιτευτή της Αφροδίτης Λατινοπούλου για εξύβριση, δημόσια, κατ’ εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμιση αποφάσισε η Ολομέλεια.

Έντονο παρασκήνιο

Της σημερινής ψηφοφορίας είχαν ωστόσο προηγηθεί έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Πριν από λίγες ημέρες, κατά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, ο Κυριάκος Βελόπουλος είχε ζητήσει ο ίδιος να αρθεί η κοινοβουλευτική του προστασία, με την επιτροπή να εισηγείται ομοφώνως την άρση της ασυλίας του. Λίγες ημέρες μετά όμως η Ελληνική Λύση άλλαξε στάση, λέγοντας «όχι» στο εισαγγελικό αίτημα, ενώ κάλεσε και όλες τις υπόλοιπες Κοινοβουλευτικές Ομάδες να καταψηφίσουν.



Μάλιστα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήτας είχε μπαράζ επαφών με όλα τα κόμματα, τόσο με τη συμπολίτευση όσο και με άπασα την αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας πως η επιτροπή «εκ παραδρομής» δεν έλαβε γνώση όλων των κρίσιμων στοιχείων και ειδικότερα το γεγονός ότι ο μηνυτής του Κυριάκου Βελόπουλου «συκοφαντεί» κατά συρροή το κόμμα, αποκαλώντας τα στελέχη του, μεταξύ άλλων, «παιδοβιαστές». Μάλιστα ο Κώστας Χήτας έδωσε στα κόμματα και σχετικό υλικό με αναρτήσεις του πολιτευτή.



Ο ίδιος ζήτησε και σήμερα από βήματος Ολομέλειας από τα κόμματα να καταψηφίσουν την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου, μιλώντας για πολιτική στοχοποίηση του κόμματος και του αρχηγού του.

Μαρκόπουλος: Η ΝΔ έχει υποφέρει από τέτοιες χυδαιότητες - Ψηφίζουμε κατά συνείδηση

«Η παράταξή μας και αν έχει υποφέρει από τέτοιου είδους χυδαιότητες… Παρουσιάζονται οψιγενώς νέα στοιχεία. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ καλεί το Σώμα, μη λαμβάνοντας υπόψη την αρχική κρίση της επιτροπής Δεοντολογίας, να λάβει υπόψη τα νέα στοιχεία και να ψηφίσει κατά συνείδηση», ανέφερε τότε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, εξηγώντας τη στάση της κεντροδεξιάς παράταξης.



Τελικώς, και παρά τις σχετικές πιέσεις της Ελληνικής Λύσης, η βουλευτική ασυλία του Κυριάκου Βελόπουλου ήρθη, καθώς υπερψήφισαν 97 βουλευτές, ενώ 79 βουλευτές καταψήφισαν. 18 βουλευτές δήλωσαν «παρών». Συνολικώς 194 βουλευτές από όλα τα κόμματα συμμετείχαν στην ψηφοφορία.

Πώς ψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ

Μετά και το σήμα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου για ψήφο κατά συνείδηση, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν ψήφισαν en bloc.



Συνολικώς 65 βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία. Οι περισσότεροι βουλευτές της ΝΔ που συμμετείχαν επέλεξαν να καταψηφίσουν, ωστόσο αρκετοί - συνολικώς 25 βουλευτές - υπερψήφισαν.



Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, κατά της άρσης ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης ψήφισαν οι Μάκης Βορίδης, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Ειρήνη Αγαπηδάκη, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Γιώργος Αμυράς, Γιώργος Γεωργαντάς, Χάρης Θεοχάρης, Γιάννης Οικονόμου, Στέλιος Πέτσας, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Πέτρος Σπανάκης, Χρήστος Σταϊκούρας και Μαρία Συρεγγέλα.



Στον αντίποδα, υπέρ της άρσης ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου ψήφισαν, μεταξύ άλλων, οι Άδωνις Γεωργιάδης, Δόμνα Μιχαηλίδου, Μακάριος Λαζαρίδης, Χριστίνα Αλεξοπούλου, Φώντας Μπαραλιάκος, Γιάννης Μπούγας, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Θεόδωρος Σκυλακάκης και Σοφία Βούλτεψη.



Υπερψήφισαν μάλιστα και οι Γιάννης Κεφαλογιάννης, Λάκης Βασιλειάδης και Κατερίνα Παπακώστα, τρεις δηλαδή από τους βουλευτές κατά των οποίων στράφηκε η ευρωπαϊκή εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ήρθη η ασυλία τους πριν από μερικές ημέρες.



Όσο για την αντιπολίτευση, τόσο το ΠΑΣΟΚ, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ όπως και η Νέα Αριστερά αλλά και η ΝΙΚΗ επέμειναν στην αρχική τους θέση, υπερψηφίζοντας την άρση της ασυλίας. Το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας ωστόσο δήλωσαν «παρών».



Αξίζει να σημειωθεί πως «παρών» δήλωσαν ο Παύλος Πολάκης από το ΣΥΡΙΖΑ και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος από τη Νέα Αριστερά.