Βελόπουλος: Η Ελληνική Λύση έχει «μπετοναρισμένο» 10-11% στις μετρήσεις μας

Σφοδρή επίθεση κατά των πολιτικών του αντιπάλων εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά και πρόσωπα της επικαιρότητας.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στο Action24, εξαπέλυσε πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνοντας ότι δεν έχουν πρόγραμμα. «Η Νέα Δημοκρατία έχει πρόγραμμα 20 σελίδες», τόνισε. Ενώ, σχολίασε και τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για το μέτρο περί δωρεάν μετακινήσεων στους νέους έως 24 ετών.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σε σχετική ερώτηση απάντησε ότι δεν σχολιάζει δημοσκοπήσεις, ενώ τόνισε ότι στις μετρήσεις που πραγματοποιεί το κόμμα του «η Ελληνική Λύση έχει "μπετοναρισμένο" 10-11%».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έκανε σφοδρή επίθεση στην Μαρία Καρυστινού λέγοντας: «Να μας απαντήσει ποιος της είπε να της δώσει λεφτά για να μην κάνει κόμμα». Μάλιστα, έκανε διάφορα δεικτικά σχόλια για την πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών και Οικογενειών θυμάτων των Τεμπών, λέγοντας ότι αν ο ίδιος έκανε γενέθλια στο «Ολύμπιον», δε θα μάζευε 400 άτομα, αλλά 1.000.

Αναφορικά με τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε το ζήτημα του casus belli στην Τουρκία είπε: «Άλλο λέω "θέλω" κι άλλο "διεκδικώ". Το έχει κάνει κι ο Γιώργος Παπανδρέου. Αυτό που δεν έχει κάνει η κυβέρνηση είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφερόμενος στην αύξηση των μισθών των υψηλόβαθμων κληρικών επεσήμανε ότι «θα περίμενα από τους μητροπολίτες να μη δεχθούν την αύξηση», ενώ εξαπέλυσε βολές κατά του Άδωνι Γεωργιάδη για την τοποθέτησή του για τις αμοιβές των υπουργών λέγοντας «να μην λέει αυτά τα πράγματα στον κόσμο που παίρνει 700 και 800 ευρώ».