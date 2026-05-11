Η γεμάτη νόημα ανάρτηση Τσίπρα για την «Ιθάκη»: «Το ταξίδι συνεχίζεται... ή μήπως τώρα αρχίζει;»

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Σε μια ανάρτηση με σαφή υπονοούμενα για τις πολιτικές πρωτοβουλίες που αναμένεται να αναλάβει το επόμενο διάστημα με την ίδρυση ενός νέου κόμματος, προχώρησε το πρωί της Δευτέρας (11/5) ο Αλέξης Τσίπρας, λίγες ώρες πριν την πολυαναμενόμενη πολιτική εκδήλωση στη Ρεματιά Χαλανδρίου.

Ανεβάζοντας ένα βίντεο στο οποίο προβάλλονται στιγμιότυπα από τις παρουσιάσεις του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα, ο Αλέξης Τσίπρας τονίζει στη λεζάντα της ανάρτησης:

«Εννιά πόλεις, εννιά εκδηλώσεις, εννιά σταθμοί στο ταξίδι της «ΙΘΑΚΗΣ».

Ευχαριστώ από καρδιάς τους χιλιάδες αναγνώστες και αναγνώστριες που τίμησαν και συνεχίζουν να τιμούν την «ΙΘΑΚΗ» στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας.

Όσες και όσους προσήλθαν στις εκδηλώσεις για την παρουσίασή της.

Και φυσικά όσες και όσους μου έκαναν την τιμή να την παρουσιάσουν.

Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται…

Ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει ;».