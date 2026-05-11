H Δευτέρα του Τσίπρα, η «Μεγάλη Εβδομάδα» του ΣΥΡΙΖΑ

Μπορεί σήμερα στο Χαλάνδρι, ο Αλέξης Τσίπρας, να μην ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος, αλλά η πρώτη ανοιχτή πολιτική εκδήλωση, έχει ήδη δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην Κουμουνδούρου. Και είναι μια σαφής πολιτική δήλωση.



Από την Τρίτη το πρωί, τίποτα δεν θα μοιάζει το ίδιο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος, ζητούν τη σύγκληση των ανώτατων οργάνων, προκειμένου να δοθεί μια οριστική λύση. Ο Νίκος Παπάς, ζήτησε, μάλιστα, να υπάρξει άμεσα επικοινωνία μεταξύ του Σωκράτη Φάμελλου και του Αλέξη Τσίπρα, προτείνοντας, μια ενότητα όλων των πρωταγωνιστών, όπως του κ. Κοτζιά, της κ. Κατσέλη, του κ. Κόκκαλη, των Οικολόγων. Κάτι που εκτιμάται πως δεν θα γίνει αποδεκτό είτε από πλευρά του πρώην πρωθυπουργού είτε εντός της Κουμουνδούρου.



Ανακοινώνει νέα ονόματα συνεργατών



Οι κινήσεις από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα, θα λάβουν τη μορφή χιονοστιβάδας. Την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο, ενδεχομένως ακόμη και σήμερα, θα ανακοινωθούν νέα ονόματα συνεργατών, στο όλο εγχείρημα ενώ αναμένεται να δοθεί μεγάλο βάρος στην οργανωτική προετοιμασία. Ο ίδιος δεν φέρεται διατεθειμένος να εισέλθει σε κάποιο διάλογο, επισήμως με το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ ενώ οι σχέσεις με τον πρόεδρο του κόμματος, μπορεί να μην εχθρικές αλλά απαιτείται χρόνος και κυρίως τρόπος.



Ο τρόπος είναι αυτός που προκαλεί και πονοκέφαλο αλλά και μεγάλες εντάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί υποστηρίζουν πως η οποιαδήποτε απόφαση απαιτεί και συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας και σύγκλιση κεντρικής επιτροπής αλλά και συνέδριο. Μια πρόταση που δεν γίνεται αποδεκτή, τουλάχιστον, προσώρας. Η πλειοψηφία των στελεχών, θεωρεί πως η απόφαση έχει ληφθεί, όπως αυτή καταγράφηκε και επισήμως από την τελευταία συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας.

Σε «μηχανική υποστήριξη» ο ΣΥΡΙΖΑ





Το ζητούμενο, πλέον, δεν είναι η αυτοδιάλυση. Αλλά εκτιμάται πως αυτό θα συμβεί με τη μαζική αποχώρηση μελών, στελεχών και μελών της πολιτικής γραμματείας. Ήδη το σύνολο των βουλευτών δήλωναν δημοσίως τη στήριξης τους, στον Αλέξη Τσίπρα. Οξύμωρο ή όχι, αποτελεί μια πραγματικότητα. Και αυτή δεν μπορεί να μην γίνει δεδομένη.



Από την πλευρά του ο Σωκράτης Φάμελλος τηρεί μέχρι τώρα μια ψύχραιμη αντίδραση, επιδιώκοντας μέχρι και την τελευταία στιγμή να υπάρξει μια ήρεμη απόφαση. Κάτι που θεωρείται σχεδόν αδύνατον, έτσι, όπως έχουν δημιουργηθεί οι καταστάσεις. Ο κίνδυνος να επικρατήσει το φαινόμενο «Κραμερ εναντίον Κραμερ», μπορεί να μην εμφανίζεται επί του παρόντος ως σοβαρός, αλλά θεωρείται από μερικούς εντός του ΣΥΡΙΖΑ ως «αναπόφευκτος», ειδικά μεσούσης της προεκλογικής περιόδου.



Πολλοί περιμένουν το νεύμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν θα γίνει κυριολεκτικά. Η σημερινή εκδήλωση στο Χαλανδρι, θεωρείται ήδη ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες. Και όπως, λένε στενοί συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού «ο καθένας θα λάβει την προσωπική του απόφαση».