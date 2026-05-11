Εβδομάδα Συνεδρίου για τη ΝΔ - Μπαίνει σε ετοιμότητα για κάλπες το φθινόπωρο ο κομματικός μηχανισμός

Την απαιτητική υπό τις παρούσες συνθήκες επιχείρηση επανασυσπείρωσης της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας εν όψει της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης κλιμακώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με σημαντικό ενδιάμεσο σταθμό το τακτικό Συνέδριο του κόμματος το ερχόμενο τριήμερο, από τις 15 έως τις 17 Μαΐου.

Στο Μέγαρο Μαξίμου αναθάρρησαν από τη σε γενικές γραμμές χωρίς δυσάρεστα απρόοπτα συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και αντιμετωπίζουν το κορυφαίο κομματικό ραντεβού των επομένων ημερών ως μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να ενισχυθεί η «γαλάζια» ενότητα σε μία πολύ κρίσιμη συγκυρία. Επίσης, συνεκτιμώντας και τα ευρήματα των πρόσφατων δημοσκοπήσεων στην πρωθυπουργική έδρα είναι κοινός τόπος ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σημαντικά περιθώρια αύξησης της εκλογικής της επιρροής, καθώς, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν να καταθέσουν κάποιο συνεκτικό σχέδιο για την επόμενη ημέρα της χώρας.

Σε κομματική ετοιμότητα για κάλπες το φθινόπωρο

Μάλιστα και ενόσω στην κυβέρνηση η συζήτηση γύρω από τον χρόνο των επόμενων εκλογών έχει φουντώσει με το σενάριο του φθινοπώρου να μην μπορεί εκ των πραγμάτων να αποκλειστεί τουλάχιστον για την ώρα ο πρωθυπουργός από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έδωσε το στίγμα της πολιτικής εγρήγορσης. «Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Ανάβουμε τις μηχανές εδώ στην καρδιά της Μακεδονίας για μια ισχυρή Ελλάδα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του FLASH, στις τελευταίες συσκέψεις στην Πειραιώς οι γαλάζιοι επιτελείς έχουν λάβει σαφείς εντολές να υπάρχει απόλυτη εκλογική ετοιμότητα στις αρχές Φθινοπώρου ανεξαρτήτως του πότε θα προκηρυχθούν οι επόμενες εκλογές. Επιπλέον, στο κυβερνών κόμμα θέλουν να εκμεταλλευθούν τον διαγκωνισμό ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Αλέξη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Είναι χαρακτηριστικό, εξάλλου, ότι ολοένα και συχνότερα από το κυβερνών κόμμα θα επισημαίνεται ότι την ώρα που η Νέα Δημοκρατία μιλά για την Ελλάδα του 2030 στην αντιπολίτευση η…βελόνα- όπως λένε -είναι μονίμως κολλημένη στο χθες.

Ενδεικτικές ως προς το προαναφερθέν είναι οι πρόσφατες τοποθετήσεις του πρωθυπουργού. «Απέναντι στις κατακτήσεις και το σχέδιό μας για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, βλέπουμε μια αμήχανη αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του «όχι σε όλα» και του «ναι στο τίποτα», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαιώνοντας τη συνειδητή επιδίωξη του Μεγάρου Μαξίμου να ταυτίζει τη Χαριλάου Τρικούπη με ακραίες εκφάνσεις στο πολιτικό σύστημα με στόχο να την απομακρύνει από το νευραλγικό χώρο του Κέντρου.

Στο ίδιο πλαίσιο και χωρίς να κατονομάζει τον Αλέξη Τσίπρα ο πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι «η Ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται, αλλά τιμωρεί όποιους την ξεχνούν, ειδικά, όταν οι αρχιτέκτονες της χρεοκοπίας ζητούν να τους εμπιστευτούν ξανά».