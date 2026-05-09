Μητσοτάκης στο προσυνέδριο ΝΔ στη Θεσσαλονίκη: Αναβαθμίζουμε άμυνα, διπλωματία, ενεργειακή πολιτική

Το σχέδιο της κυβέρνησης για μια «ισχυρή εγχώρια αμυντική βιομηχανία» υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο 6ο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, στην πορεία προς το 16ο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος, το οποίο θα γίνει από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026.

«Εδώ στον Βορρά περίσσευαν τα λόγια και οι ανέξοδες υποσχέσεις... Θα μιλήσω με πράξεις και χειροπιαστά αποτελέσματα που αναβαθμίζουν τον ρόλο της άμυνας, της διπλωματίας και της ενεργειακής πολιτικής σε μία συγκυρία γεμάτη αβεβαιότητες», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«"Ήρεμα νερά" σημαίνουν ελεύθερα νερά όπου κυριαρχεί το Διεθνές Δίκαιο και νερά που θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά, στα χρώματα της σημαίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Με αυτή την πολιτική η Ελλάδα μεγαλώνει», σημείωσε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

«Δεν θα γυρίσουμε στην περίοδο όπου οι θάλασσες δεν είχαν σύνορα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε και τη σημαία του φράχτης στον Έβρο, που «προχωρά κανονικά» και αποτελεί «σύμβολο κυριαρχίας». «Δεν θέλουμε καμιά άδεια για να φυλάξουμε το σπίτι μας... Για όσους διάσπειραν fake news για δήθεν νεκρές Μαρίες: δεν θα σας κάνουμε τη χάρη να γυρίσουμε στην περίοδο που οι θάλασσες δεν είχαν σύνορα και στην ξηρά φτιάχνατε Μόριες και Ειδομένες».

6ο ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μιλώντας για την οικονομία, είπε: «Σήμερα εκπληρώνουμε ένα διαγενεακό συμβόλαιο για το δημόσιο χρέος. Μειώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στην ΕΕ, ώστε τα παιδιά μας να μην υποστούν αυτά που έχει υποστεί η δική μας γενιά κάνουμε ότι μπορούμε να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια απέναντι στην ακρίβεια αλλά δεν θα σας υποσχεθώ πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν... Όταν ορισμένοι οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η ΝΔ σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030».

«Πυρά» στο ΠΑΣΟΚ, «το κόμμα του "όχι σε όλα" και του "ναι στο τίποτα"»

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «απέναντι στις κατακτήσεις και το σχέδιό μας για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, βλέπουμε μια αμήχανη αντιπολίτευση». Έριξε «πυρά» στο ΠΑΣΟΚ, που «πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του "όχι σε όλα" και του "ναι στο τίποτα"».

Ανέφερε ότι «δεν έγιναν όλα τέλεια» και εξήγησε: «Υπάρχουν παθογένειες από το χθες που πρέπει να ξεριζωθούν και δυσκολίες με πρώτη την ακρίβεια που ροκανίζει τις αυξήσεις των εισοδημάτων». Τόνισε ωστόσο ότι η ΝΔ «είναι εδώ για να λύνει τα προβλήματα».

6ο ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ INTIME NEWS / ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Mμίλησε για τον πατριωτισμό της ευθύνης που διακατέχει την κυβέρνηση και τόνισε: «Ειδικά εσείς οι Μακεδόνες ξέρετε καλά πως ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, τα βαρύγδουπα συνθήματα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ξέρετε τι είναι πατριωτισμός; Τα Rafale μας που πετούν ήδη στους ελληνικούς ουρανούς. Τα αναβαθμισμένα F 16. Τα πρώτα F 35 τα οποία περιμένουμε σε δύο χρόνια από τώρα. Ναι, πατριωτισμός της ευθύνης είναι να μπορούμε να επισκεπτόμαστε γεμάτοι υπερηφάνεια και πράγματι αυτή πιστεύω ότι ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για όλους εμάς, τη Φρεγάτα "Κίμων", το πιο σύγχρονο πλοίο αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο, το οποίο σκίζει ήδη τα νερά του Αιγαίου, έχοντας τη γαλανόλευκη στον ιστό της».

Προς το τέλος της ομιλίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως «πρέπει να θυμίζουμε και από πού ξεκινήσαμε» και πρόσθεσε ότι «η Ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται, αλλά τιμωρεί όποιους την ξεχνούν - ειδικά όταν οι αρχιτέκτονες της χρεοκοπίας ζητούν να τους εμπιστευτούν ξανά».

«Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο»

Απηύθυνε κάλεσμα για εγρήγορση, στέλνοντας το μήνυμα: «Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο... Ανάβουμε τις μηχανές εδώ στην "καρδιά" της Μακεδονίας για μια ισχυρή Ελλάδα».

Οι εργασίες του προσυνεδρίου λαμβάνουν χώρα στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή των βουλευτών των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.



Στο πρώτο μέρος του προσυνεδρίου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα.