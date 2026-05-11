Ανδρουλάκης: Έρχεται «rotation» σε πρόσωπα και ρόλους - «Κάηκε» η περίπτωση της Τζάκρη

Έχοντας βάλει εμμέσως πλην σαφώς το κόμμα σε προεκλογική τροχιά, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναμένει πλέον απτά αποτελέσματα από την αρμόδια Επιτροπή, ώστε μέχρι τα τέλη Ιουνίου να μπορέσουν να γίνουν και ανακοινώσεις για ένα μεγάλο μέρος των ψηφοδελτίων.

«Rotation» σε πρόσωπα και ρόλους - «Κάηκε» η Τζάκρη

Είτε γίνουν πρόωρες το φθινόπωρο είτε όχι, η προετοιμασία στο ΠΑΣΟΚ είναι με ορίζοντα κάλπες τον Σεπτέμβριο. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το άνοιγμα σε πρώην στελέχη και βουλευτές που επιθυμούν ή συζητούν να γυρίσουν στο ΠΑΣΟΚ, μια κατάσταση που εξελίσσεται με δυναμικό τρόπο, συναντά ορισμένες γκρίνιες αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να δημιουργεί εμπόδια. Ο Νικόλας Φαραντούρης είναι η πιο πρόσφατη ένταξη της διεύρυνσης, εντάχθηκε πλέον και στην ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και ενδεχομένως έπεται η Νίνα Κασιμάτη.

Αντιθέτως, φαίνεται πως «κάηκε» στο ζέσταμα η Θεοδώρα Τζάκρη λόγω ορίου θητειών, ενώ η Επιτροπή Σκανδαλίδη θα προβεί οσονούπω σε νέες ανακοινώσεις μεσαίων στελεχών αλλά και σε συνεδρίαση της Ολομέλειας, για να οργανώσει τους πυρήνες σε όλη την Ελλάδα και τις εκδηλώσεις που υπάρχουν στο σχεδιασμό της ηγεσίας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει στη στρατηγική «σοβαρή προγραμματική αντιπολίτευση, διαμόρφωση εικόνας και αφηγήματος επόμενης διακυβέρνησης» και στο πλαίσιο αυτό κινείται σε δύο άξονες: Ο ένας αφορά τα πρόσωπα, την ομάδα που τον πλαισιώνει και η οποία θέλει να αποτελέσει τη δύναμη κρούσης του σήμερα αλλά πρωτίστως του αύριο. Να φανεί δηλαδή στα μάτια των πολιτών ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει το πρόγραμμα αλλά και τα στελέχη που θα το εφαρμόσουν, γι’ αυτό και το αμέσως επόμενο διάστημα ίσως υπάρξει ένα νέο φρεσκάρισμα με ρόλους και αρμοδιότητες στην ΚΟ.

Οι προτάσεις για την Αναθεώρηση του Συντάγματος

Στο κόμμα αυτό έχει ήδη γίνει με τη συγκρότηση του Πολιτικού Συμβουλίου, το οποίο συνεδρίασε για πρώτη φορά και σκοπός είναι να συγκαλειται δύο φορές το μήνα, κάποιες φορές και από κοινού με την ΚΟ, όπως αύριο Τρίτη με αντικείμενο την επεξεργασία της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη Αναθεώρηση του Συντάγματος.

Στα βασικά της πρότασης περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Αναθεώρηση του άρθρου 86: ουσιαστική αποπολιτικοποίηση της ευθύνης υπουργών,

2. Αναθεώρηση του άρθρου 90: Δικαιοσύνη χωρίς κυβερνητική κηδεμονία,

3. Συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία θα επιφορτιστεί με τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων,

4. Αναθεώρηση του άρθρου 110: Η υπερπλειοψηφία των 3/5 να απαιτείται υποχρεωτικά στην δεύτερη, αναθεωρητική Βουλή,

5. Αναθεώρηση του άρθρου 16: Ρητή κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων,

6. Αναθεώρηση του άρθρου 17: Θεσπίζεται υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την προστασία των παραμεθόριων και ευαίσθητων περιοχών,

7. Αναθεώρηση του άρθρου 21: Κατοχυρώνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας ως συνταγματικός θεσμός,

8. Αναθεώρηση του άρθρου 102: Ενισχύεται η αρχή της αυτοδιοίκησης

Κοινωνική ατζέντα

Ο δεύτερος άξονας της τακτικής Ανδρουλάκη περιλαμβάνει «βομβαρδισμό» κατάθεσης προτάσεων, ώστε αφενός να ακυρώνεται εν τη γενέσει του το επιχείρημα της κυβέρνησης για ένδεια θέσεων και αφετέρου, να αναδεικνύεται η κυβερνητική ανικανότητα και η κοινωνική ατζέντα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στην κατεύθυνση αυτή, σε συνέχεια της επανακατάθεσης τροπολογίας για την ένταξη του νοσηλευτικού προσωπικού και των πληρωμάτων ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. στον πίνακα βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συναντά σήμερα στη Βουλή στις 13:30 την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΑΣΟΝΟΠ).

Τα εργασιακά παραμένουν το ισχυρό όπλο στην φαρέτρα, παρά τις έντονες επικρίσεις από την κυβέρνηση και παραγωγικούς φορείς, με το Νίκο Ανδρουλάκη να διευκρινίζει ότι το 4ημερο πρόκειται για πρόταση πιλοτικής εφαρμογής που πάντως όπου εφαρμόστηκε είχε επιτυχία, ενώ ο αρμόδιος τομεάρχης Παύλος Χρηστίδης ζητά ντιμπέιτ με την υπουργό Νίκη Κεραμέως.

Πρωτοβουλία με κοινωνικό πρόσημο για ένα καυτό πρόβλημα των πολιτών είναι και η επίκαιρη ερώτηση σύσσωμης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για τη στεγαστική κρίση που περιγράφεται ως «σύγχρονος κοινωνικός εφιάλτης, με την κυβέρνηση να παραμένει αδιάφορη και «απλός παρατηρητής», ενώ με αφορμή τη χθεσινή Ημέρα της Μητέρας ο Νίκος Ανδρουλάκης βρήκε ευκαιρία να καταθέσει προτάσεις για ενίσχυση της θέσης των γυναικών στον επαγγελματικό στίβο. Επιπλέον, από το πεδίο της οικονομίας με αντανάκλαση στην ευημερία της κοινωνίας και τις αναπτυξιακές προοπτικές, είναι οι πρωτοβουλίες προς την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει «μεγάλη χαμένη ευκαιρία» αλλά και για τις τράπεζες.

Τέλος, η σημαία του σκανδάλου των υποκλοπών δεν υποστέλλεται από το Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος πέρασε χθες στην αντεπίθεση και απαντώντας στο πρώην γγ του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη τον αποκάλεσε «εθνικό ωτακουστή» που κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του».