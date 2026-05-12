Η «καμπάνα» του Αλέξη Τσίπρα ακούστηκε και στα υπόγεια της Κουμουνδούρου

Αν η χθεσινή εκδήλωση ήταν για τον Αλέξη Τσίπρα το πρώτο μεγάλο πολιτικό βήμα, για τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν η αρχή ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Με μια πιο προσεκτική ματιά στους θεατές της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι, θα ήταν καθαρά αντιληπτό πως η συντριπτική πλειοψηφία ήταν πρώην και νυν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ψηφοφόροι του κόμματος και πιστοί οπαδοί του ιδίου.

Την ίδια στιγμή βρέθηκαν στην εκδήλωση η Όλγα Γεροβασίλη, ο Γιώργος Σιακαντάρης, η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, η Αθηνά Λινού, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Γιώργος Βασιλειάδης, η Ελένη Αυλωνίτου, η Έφη Χριστοφιλοπούλου, ο Κώστας Μπάρκας, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο Γιώργος Μπουλμπασάκος και ο Ανδρέας Νεφελούδης. Αν και όλοι απέφυγαν τις επίσημες δηλώσεις, η παρουσία τους, από μόνη της, αποτελούσε μια πολιτική συμφωνία με τον πρώην πρωθυπουργό. Σιωπηρή αλλά ηχηρή.

Δεν ήταν τυχαία από την πλευρά του, η οποιαδήποτε νύξη σε κόμματα και περισσότερο στον ΣΥΡΙΖΑ. Τα προβλήματα είναι, πια, δημόσια και δεν αποκρύπτονται, στα στενά όρια των γραφείων της Κουμουνδούρου. Όταν το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος παρευρίσκεται στην πρώτη, ανοιχτή πολιτική εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα, η πορεία είναι διαγεγραμμένη.

Δεν θέλει συνεργασία με κανένα κόμμα ο Τσίπρας

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει πιστός στην αρχική του απόφαση να μη δεχτεί συνεργασία με κανένα κόμμα. Συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως, επίσης, επιμένει στην παραίτηση από το κόμμα και εκ της κοινοβουλευτικής θέσεως -αν πρόκειται για νυν βουλευτή- για να ακολουθήσει τη νέα παράταξη. Λέγεται πως παρά το γεγονός πως ο ίδιος έχει δεχθεί πολλές εισηγήσεις για την επικοινωνία με την Κουμουνδούρου, ως κόμμα, αρνείται να παρεκκλίνει, των αρχικών του αποφάσεων.

Κανείς, δεν γνωρίζει προσώρας, τι μέλλει γενέσθαι, στο πρώην κόμμα του. Έχει ήδη αρχίσει να γίνεται φανερή η εσωτερική αντίθεση που υπάρχει, για τον τρόπο των οριστικών αποφάσεων. Η αντικειμενικά δύσκολη θέση του Σωκράτη Φάμελλου, γίνεται ακόμη δυσκολότερη, από το γεγονός πως δέχεται σφοδρή πίεση από τη μειοψηφία, προκειμένου να συγκαλέσει συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και στη συνέχεια της Κεντρικής Επιτροπής.

Σε δύσκολη θέση ο Φάμελλος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος υποστηρίζει πως οι όποιες αποφάσεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ καλύπτονται απολύτως από την τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, σύμφωνα με την οποία «πρωταγωνιστικός παράγοντας είναι ο Αλέξης Τσίπρας». Ως εκ τούτου, είναι υπερβολή και χωρίς νόημα να επαναληφθεί μια ίδια συνεδρίαση, λένε υψηλόβαθμοι παράγοντες της πλειοψηφίας.

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, επικοινωνία μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Σωκράτη Φάμελλου δεν υπάρχει και σύμφωνα με παράγοντες που γνωρίζουν καλά, υποστηρίζεται πως δεν πρόκειται να υπάρξει και στο άμεσο μέλλον.

Οι εξελίξεις, εκτιμάται, από πολλούς, θα προκαλέσουν μια νέα πραγματικότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αφού όταν σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της παραιτηθεί και ενταχθεί στο νέο εγχείρημα, και το ίδιο πράξουν τα μέλη και τα στελέχη, ο «γόρδιος δεσμός» θα κοπεί αυτόματα…