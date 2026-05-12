Ξεκίνησε η μάχη για τα «κλειδιά» της κεντροαριστεράς: Ανοιχτός «πόλεμος» Ανδρουλάκη - Τσίπρα

Φουντώνει για τα καλά η άτυπη μάχη της επικράτησης στη λεγόμενη προοδευτική αντιπολίτευση με μια πρώτη ενδεικτική γεύση του σκληρού ανταγωνισμού ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το υπό ίδρυση κόμμα Τσίπρα να δίνεται χθες, προμηνύοντας μια συνέχεια... άκρως πολεμική.

Όπως έγραψε την περασμένη εβδομάδα ο FLASH, στην Χαριλάου Τρικούπη έχουν αποφασίσει να απαντούν σε επιθέσεις και προκλήσεις που δέχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και όσα στελέχη και βουλευτές του ετοιμάζονται να μετακομίσουν στο νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

Το κεντρικό αφήγημα του μετώπου έναντι στη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν αλλάζει, όμως όσο πλησιάζει η ώρα των αποκαλυπτηρίων για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τόσο περισσότερο θα γίνονται αντιληπτά και φαρμακερά τα βέλη του ΠΑΣΟΚ εναντίον του.

«Βολικός αντίπαλος»

Κορυφαίες πηγές του κόμματος εμφανίζονται εξάλλου πεπεισμένες και το καταγγέλλουν ανοιχτά ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια απόπειρα εκπορευόμενη από το Μαξίμου να «κατασκευαστεί» ως αντίπαλος απέναντι στην κυβέρνηση (αντί του ΠΑΣΟΚ) ο κ. Τσίπρας, τον οποίο στο ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζουν «βολικό» για τη ΝΔ.

Γι’ αυτό και όπως υπογραμμίζουν, «γαλάζιοι υπουργοί και άλλοι δεν κρύβουν την προτίμησή τους υπέρ του με κάθε τρόπο ακόμη και απροσχημάτιστα». Ως τέτοια περίπτωση περιγράφουν τον «ξαφνικό έρωτα» του Άδωνι Γεωργιάδη με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο προεξόφλησε ως δεύτερο στις εκλογές ο υπουργός Υγείας, με το επιχείρημα ότι «εχει λάμψη, ενώ αντιθέτως ο Νίκος Ανδρουλάκης «είναι κατσούφης και όλη μέρα γκρινιάζει».

Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, οι πιέσεις ενδέχεται να ενταθούν έτι περαιτέρω και μέσω δημοσκοπήσεων, προκειμένου να εμφανίσουν το ΠΑΣΟΚ από την καθαρή δεύτερη θέση που κατέχει σήμερα, να υποχωρεί και να διαγκωνίζεται με το κόμμα Τσίπρα.

Ανοιχτός ο «πόλεμος»

Διατυπώνοντας δημοσίως αυτές τις σκέψεις ως γραμμή, η φωνή του κόμματος στα ΜΜΕ, δηλαδή ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε: «Η κυβέρνηση επιδιώκει συνειδητά να διαμορφώσει έναν βολικό αντίπαλο απέναντί της. Κυβερνητικά στελέχη δηλώνουν ανοιχτά ότι θα προτιμούσαν απέναντί τους τον κ. Τσίπρα, γιατί θεωρούν ότι τους διευκολύνει πολιτικά. Θέλουν μια βολική αντιπολίτευση που έχει ήδη κριθεί και φθαρεί», είπε σχετικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, βάζοντας «φωτιά στα τόπια» με την Κουμουνδούρου.

Για λογαριασμό του Αλέξη Τσίπρα ανέλαβε να απαντήσει (επιθετικά) ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης καταλογίζοντας «ανικανότητα και της ανεπάρκεια» στον κ. Ανδρουλάκη, ενώ ακολούθησε χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων.

«Ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ που τελεί υπό διάλυση με τις ευλογίες του κ. Τσίπρα, έκανε σαφές ότι γνώμονας τους είναι να αντιπολιτεύονται την αξιωματική αντιπολίτευση. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας ισχυρίζονται πως για τα δεινά της κοινωνίας φταίει η αξιωματική αντιπολίτευση (!). Προφανώς, δεν τους νοιάζει να φύγει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Όλοι πλέον καταλαβαίνουν ποιος είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ποιος το πολιτικό σωσίβιο του καταρρέοντος κ. Μητσοτάκη. Προφανώς, δεν θα τους ακολουθήσουμε στον κατήφορο», σχολίασε η Χαριλάου Τρικούπη για να επανέλθει με ανάλογη σφοδρότητα επιχειρημάτων και μετά τη νέα απάντηση του κ. Ζαχαριάδη, τον οποίο το ΠΑΣΟΚ κάλεσε να «συγκρατηθεί» και να «ξεσκονίσει» τη μνήμη του: «-Το κόμμα σας έκατσε και στο τραπέζι της κυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και κατήγοροι του Ανδρέα Παπανδρέου υπήρξατε και με την Ακροδεξιά του κ. Καμμένου συγκυβερνήσατε και τρίτο μνημόνιο εφαρμόσατε. Ποιος προσπαθεί για την πολιτική αλλαγή και ποιος με τις επιλογές του βάζει βούτυρο στο ψωμί του κ. Μητσοτάκη», ανέφεραν από την Χαριλάου Τρικούπη.

Έμπειροι παρατηρητές εκτιμούσαν ότι τα όσα διατυπώθηκαν δημόσια δεν είναι παρά «η προθέρμανση» ενόψει του «τελικού» που είναι οι εθνικές κάλπες.

Σήμερα στις 13:00 θα συνεδριάσουν στην αίθουσα Γερουσίας στη Βουλή η Κοινοβουλευτική Ομάδα και το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση. Προεξοφλείται πάντως ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του θα μιλήσει εφ’ όλης της ύλης και δεν θα αφήσει ασχολίαστα τα όσα υποστήριξε από το Χαλάνδρι ο κ. Τσίπρας ότι στις εκλογές θα υπάρξει η παράταξη που θα νικήσει τον κ. Μητσοτάκη, εννοώντας το κόμμα που θα ιδρύσει και θα ηγηθεί...