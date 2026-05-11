Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ για τα «μάτια» του Τσίπρα

Και ξαφνικά «χαμηλό βαρομετρικό» στις σχέσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Αφορμή η συνέντευξη του Κώστα Ζαχαριάδη στα Parapolitika o οποίος πολύ παρεξηγήθηκε από τη δήλωση Τσουκαλά ότι «ο Τσίπρας είναι βολική αντιπολίτευση».

Ο Κώστας Ζαχαριάδης είπε πως προφανώς ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κάνει αυτή τη δήλωση ως... αυτοκριτική επικαλούμενος επί της ουσίας ένας από τα επιχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα:

«Νομίζω ότι ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω της ανικανότητας και της ανεπάρκειας του Ανδρουλάκη να ενώσει την αντιπολίτευση και να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος νομίζει ότι τσιμπολογώντας πρόσωπα από το άλλο κόμμα δημιουργεί πλειοψηφικό ρεύμα σε αυτή τη φάση, κάνει πολύ μεγάλο λάθος».

Το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε στα όσα είπε ο κ. Ζαχαριάδης:

Ο κ. Ζαχαριάδης σήμερα ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικός στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής του συνέντευξης στα "Παραπολιτικά".



Ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ που τελεί υπό διάλυση με τις ευλογίες του κ. Τσίπρα, έκανε σαφές ότι γνώμονας τους είναι να αντιπολιτεύονται την αξιωματική αντιπολίτευση.



Ο κ. Ζαχαριάδης προχώρησε σήμερα σε μια πρωτοφανή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρο του.



Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας ισχυρίζονται πως για τα δεινά της κοινωνίας φταίει η αξιωματική αντιπολίτευση (!).



Προφανώς, δεν τους νοιάζει να φύγει ο κ.Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.



Όλοι πλέον καταλαβαίνουν ποιος είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ποιος το πολιτικό σωσίβιο του καταρρέοντος κ. Μητσοτάκη. Προφανώς, δεν θα τους ακολουθήσουμε στον κατήφορο.

Ζαχαριάδης: Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε μια μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι «έχει μπερδέψει το μπόι του με τη σκιά του».

Συνδιοικούν με τη ΝΔ στην ΓΣΕΕ.

Συνδιοικούν με τη ΝΔ στο ΤΕΕ.

Πήραν σωστή απόφαση ότι δεν θέλουν συνεργασία με τη ΝΔ και στις μισές τους ανακοινώσεις αναφέρουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα υιοθετώντας, τηρουμένων των αναλογιών, την θεωρία των δυο άκρων.

Δεν ήταν το δικό μας κόμμα στο ίδιο υπουργικό συμβούλιο με τον κ. Μητσοτάκη και κορυφαίους υπουργούς της σημερινής του κυβέρνησης.

Όταν χρειάστηκε να αποδείξω αν θέλω ή όχι να φύγει η ΝΔ, τάχθηκα χωρίς «ναι μεν αλλά» υπέρ του υποψηφίου που στήριξε το ΠΑΣΟΚ στον δήμο της Αθήνας και είμαι περήφανος γι' αυτή μου την επιλογή. Το δήλωσα τότε, το δηλώνω και σήμερα.

Γι’ αυτό, αγαπητοί συναγωνιστές, να έχετε μέτρο και στον λόγο σας και στις ανακοινώσεις σας, γιατί έχετε μπερδέψει το μπόι σας με τη σκιά σας και πλέον το ομολογείτε κι εσείς, με δηλώσεις όπως «θα παίξει τα ρέστα της η ΝΔ να μην έχει ισχυρό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ γιατί, ακόμα και στο σενάριο όπου μπορεί στην πρώτη κάλπη να είναι πρώτη έστω και με μικρή διαφορά, η ΝΔ ξέρει ότι αν πάει σε δεύτερη κάλπη, με το ΠΑΣΟΚ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί». Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη.

Υ.Γ. Και κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση σε κάνει ο λαός. Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και στις τελευταίες εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές ήρθε τρίτο. Για να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση, πρέπει και να θέλεις και να μπορείς να σταθείς στο ύψος του ρόλου.