Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ μπορεί την «πρωτιά», δέσμευση η πιλοτική 4ήμερη εργασία-«Βέλη» κατά Καστανίδη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για επιδείνωση των προβλημάτων της καθημερινότητας, όπως η ακρίβεια, ενώ μίλησε και για φαινόμενα διαφθοράς και θεσμικής κρίσης.

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη το βράδυ της Δευτέρας (4/5), υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να βγει πρώτο κόμμα στις εκλογές. «Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αναδειχθεί πρώτο κόμμα και να οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα προοδευτική πορεία, θέτοντας τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση», τόνισε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha προσθέτοντας με νόημα πως στο παρελθόν οι δημοσκοπήσεις έδειχναν μικρή διαφορά ανάμεσα στα δύο πρώτα κόμματα και τελικά ήταν μεγάλη, ενώ τώρα θα συμβεί το αντίστροφο.

«Τα προβλήματα της καθημερινότητας πολλαπλασιάζονται, με την ακρίβεια να πιέζει ασφυκτικά τους πολίτες», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και εξαπέλυσε «μύδρους» κατά της κυβέρνησης λέγοντας ότι «η διαφθορά εντείνεται λόγω της ατιμωρησίας και της ανοχής σε φαινόμενα που σχετίζονται με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας». Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ «θα διερευνήσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «εργαλειοποιεί» διάφορα ζητήματα και απαξιώνει το Κοινοβούλιο.

«Οι πολίτες δεν αντέχουν πλέον την κοροϊδία... Το δημόσιο σχολείο και το ΕΣΥ βρίσκονται σε φάση παρακμής και χρειάζονται ουσιαστική ενίσχυση», είπε και υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για μια σειρά από φλέγοντα θέματα, όπως η κοινωνική κατοικία και η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε επίσης βασικές προτάσεις του κόμματος, όπως τον μειωμένο ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και την πιλοτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχες πρακτικές εφαρμόζονται ήδη σε ευρωπαϊκές χώρες.

«Προτείνουμε πιλοτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, όπως ισχύει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες», είπε ο κ. Ανδρουλάκης και διευκρίνισε πως δεν αφορά όλους τους εργασιακούς τομείς αλλά συγκεκριμένες επιχειρήσεις που μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το μοντέλο, όπως συμβαίνει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. «Δεν αφορά μανάβικα και ταβέρνες όπως είπε η κυρία Κεραμέως. Αφορά συγκεκριμένες εργασιακές θέσεις», συμπλήρωσε. Μάλιστα, δεσμεύτηκε πως αν το ΠΑΣΟΚ πάρει την εξουσία, θα εφαρμόσει «άμεσα» αυτό το μέτρο.

«Στόχος μας είναι να επιστρέψουν νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα με καλύτερες συνθήκες εργασίας και ζωής», ανέφερε και τόνισε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να γίνει η Ελλάδα «μια κανονική ευρωπαϊκή δημοκρατία, με ισχυρούς θεσμούς και κράτος δικαίου». «Η Νέα Δημοκρατία βολεύεται με τη σημερινή κατάσταση, αλλά οι πολίτες ζητούν πολιτική αλλαγή», είπε.

«Συνεπής στη στάση του ο Καστανίδης, τον διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Σημίτης»

Σε ό,τι αφορά την εσωκομματική λειτουργία και την παραίτηση Καστανίδη, τόνισε πως στο συνέδριο στο ΠΑΣΟΚ πάρθηκε μια απόφαση σχεδόν ομόφωνα για όρια θητειών για βουλευτές, ευρωβουλευτές και προέδρους τριτοβάθμιων οργανώσεων. «Ήρθε στο συνέδριο ο κ. Καστανίδης; Δεν ήρθε καν για να διαφωνήσει. Δεν έχω προσωπικά με κανέναν. Είναι μια απόφαση του συνεδρίου. Όσο για τους χαρακτηρισμούς, δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι συνεπής, με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Γιώργο Παπανδρέου και στον Κώστα Σημίτη. Γι' αυτό τον διέγραψε ο Γιώργος Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Κώστας Σημίτης, και διέσπασε το ΠΑΣΟΚ με προεδρία Γιώργου Παπανδρέου», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.