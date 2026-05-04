Εξεταστική για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ - Κατατέθηκε η πρόταση

Εντείνει το πολιτικό πρέσινγκ στο τερέν των υποκλοπών το ΠΑΣΟΚ, καταθέτοντας πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής, όπως είχε προαναγγείλει από βήματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η «πράσινη» πρόταση υπογράφεται από το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Ανδρουλάκη.



Το ΠΑΣΟΚ ζητά τη σύσταση εξεταστικής για να διερευνήσει άμεσα και να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση της «παράνομης χρήσης του παράνομου λογισμικού Ρredator στην Ελληνική επικράτεια», της «εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) σε υποθέσεις παραβίασής του απορρήτου των επικοινωνιών και παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», καθώς και «της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συνεστήθη σύμφωνα με την από 29 Αυγούστου 2022 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής».



Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να αποδοθούν «τυχόν υπάρχουσες πολιτικές, ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες», ζητά να διερευνηθεί πλήρως, «εαν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΥΠ, μέσω του ΚΕΤΥΑΚ ή μη, από παρακλάδια της ίδιας ή άλλων κρατικών υπηρεσιών και ποια πρόσωπα, παρήγγειλαν, επέβλεψαν, γνώριζαν, συμμετείχαν ή και ενέκριναν αυτή τη χρήση».



Ζητά ακόμη να διερευνηθεί «πώς χρηματοδοτήθηκε η χρήση αυτή και ποιες ομάδες προσώπων συνεργάστηκαν με τους καταδικασθέντες και τους συνεργάτες τους», «ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων και πού βρίσκεται αυτό σήμερα», «ποιοι από τους στόχους του Predator που δεν έχουν συνεργαστεί μέχρι σήμερα με την Δικαιοσύνη παρακολουθήθηκαν και σε ποιες χρονικές στιγμές και σε ποιες περιπτώσεις η πράξη δεν ολοκληρώθηκε και άρα υπάρχει απόπειρα». Στην πρόταση αναφέρεται ακόμη πως θα διερευνηθεί «ποιοι και με ποιο τρόπο μεθόδευσαν την συγκάλυψη και εξουδετέρωση της αρχικής κοινοβουλευτικής της έρευνας», καθώς και εάν όλα τα παραπάνω «ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη».

Τι προβλέπει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής για τις εξεταστικές

Υπενθυμίζεται πως ύστερα από την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2019, η σύσταση εξεταστικής επιτροπής αποτελεί πλέον δικαίωμα και της μειοψηφίας, καθώς αρκεί η πρόταση 10 βουλευτών και η υπερψήφισή της από 120 βουλευτές, ανεξαρτήτως πλειοψηφίας.



Όπως αναφέρει το άρθρο 144 του Κανονισμού της Βουλής: «Μετά από πρόταση δέκα τουλάχιστον βουλευτών, η Βουλή μπορεί να συνιστά δύο, ανά κοινοβουλευτική περίοδο, εξεταστικές επιτροπές, με απόφαση που λαμβάνεται από τα δύο πέμπτα (2/5) τουλάχιστον του συνόλου των βουλευτών, ανεξαρτήτως πλειοψηφίας, και υπό την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Συντάγματος».



Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, το δικαίωμα της μειοψηφίας αφορά σε ζητήματα που δεν ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα.



Υπενθυμίζεται πως τον Αύγουστο του ‘22 η Ολομέλεια είχε εγκρίνει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, με 142 θετικές ψήφους από την αντιπολίτευση (η ΝΔ είχε δηλώσει «παρών»).