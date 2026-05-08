Κακλαμάνης σε Ανδρουλάκη: «Δεν αντιπαρατίθεμαι δημοσίως, ό,τι είναι θα ειπωθεί στην Ολομέλεια»

Απάντηση στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος όχι μόνο έκανε λόγο για «εκτροπή», αλλά δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής εις βάρος του με φόντο την υπόθεση των υποκλοπών και το ενδεχόμενο η πρόταση για σύσταση εξεταστικής να απορριφθεί με 151 ψήφους, δίνει ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Κύκλοι προέδρου Βουλής: Δεν αντιπαρατίθεται δημοσίως

Από το περιβάλλον του προέδρου της Βουλής σχολίαζαν χαρακτηριστικά: «Πάγια τακτική του προέδρου είναι ότι δεν αντιπαρατίθεται δημόσια, σεβόμενος τον θεσμό του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής που είναι και το κυρίαρχο όργανο».



Είχε προηγηθεί συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε οικονομικό συνέδριο, μέσω του οποίου έστειλε μήνυμα στον Νικήτα Κακλαμάνη πως θα είναι «εκτροπή» εάν συναινέσει στην απόρριψη της πρότασης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής με 151 ψήφους.



«Να είστε σίγουρος ότι θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να διασφαλίσουμε και να μπούμε εμπόδιο σε όλα αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε γύρω μας», υπήρξε η χαρακτηριστική απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ερωτηθείς εάν σκοπεύει να θέσει θέμα άρσης εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του προέδρου της Βουλής.

Το αίτημα για εξεταστική και η απαιτούμενη πλειοψηφία

Υπενθυμίζεται πως το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, με βάση το αναθεωρημένο άρθρο του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο η σύσταση εξεταστικής αποτελεί πλέον δικαίωμα και της μειοψηφίας, καθώς αρκεί η πρόταση 10 βουλευτών και η υπερψήφισή της από 120 βουλευτές, ανεξαρτήτως πλειοψηφίας.



Σύμφωνα ωστόσο με το Καταστατικό Χάρτη της χώρας και τον Κανονισμό της Βουλής, το δικαίωμα της μειοψηφίας αφορά σε ζητήματα που δεν ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί τη ΝΔ ότι σκοπεύει να επικαλεστεί τη συγκεκριμένη πρόβλεψη προκειμένου να «συγκαλύψει» εκ νέου την υπόθεση.