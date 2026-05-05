Νέες αιχμές Καστανίδη κατά Ανδρουλάκη: «Απειλούσαν οργανώσεις για να μη με καλέσουν ως ομιλητή»

Νέες αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη άφησε ο Χάρης Καστανίδης μιλώντας για τους λόγους της παραίτησής τους, την οποία έκανε γνωστή χθες Δευτέρα 4/5 με μια οργισμένη επιστολή.

«Όταν σου δείχνουν με κάθε πιθανό τρόπο ότι δεν επιθυμούν την πολιτική σου παρουσία μέσα στο κόμμα, στο οποίο έχεις αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής σου, αυτό αναγκαστικά οδηγεί σε μία παραίτηση, ώστε τα πράγματα να πάρουν την πραγματική τους διάσταση», είπε ο κ. Καστανίδης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ την Τρίτη 5/5.

Μάλιστα, ο πρώην υπουργός τόνισε πως δεν έγιναν «ένα-δύο πράγματα», αλλά υπήρξαν συνεχείς ενέργειες από την πλευρά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και συνεργατών που εξώθησαν τον ίδιο στην πόρτα της εξόδου. Ο ίδιος έκανε λόγο μέχρι και για «επεμβάσεις» και «απειλές» σε οργανώσεις, με σκοπό να μην προσκληθεί ο ίδιος ως ομιλητής. «Τα εξηγώ αναλυτικά στη δημόσια δήλωσή μου. Όταν απειλούνται οργανώσεις μην τυχόν και τον καλέσετε ως ομιλητή. Σε όλη τη διάρκεια από τις εκλογές του 2022 παρότι μέλος του πολιτικού συμβουλίου δεν εκλήθηκα ποτέ να αναλάβω παρουσίασε θέσεων του κινήματος», είπε χαρακτηριστικά.

«Μετά από τις εκλογές του 2023 και ύστερα, παρότι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, δεν κλήθηκα ποτέ για να αναλάβω παρουσίαση θέσεων του κινήματος», είπε.

«Δε με απομάκρυνε ο Σημίτης - Φεύγω από το κόμμα Ανδρουλάκη»

Σχετικά με τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την παραίτησή του, ο Χάρης Καστανίδης απάντησε: «Πρώτον, δεν με απομάκρυνε ο Σημίτης, το 1997 παραιτήθηκα από υπουργός Μεταφορών καταγγέλλοντας την υπαναχώρηση της τότε κυβέρνησης από αυτό που είχε συμφωνηθεί για τη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες. Δεύτερον, το 2012 διαγράφηκαν 31 βουλευτές τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου για το Μνημόνιο. Ενώ είχε συμφωνηθεί ότι θα υπήρχε εσωτερική συζήτηση στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, παραβιάστηκε η συμφωνία και υπεγράφη το Μνημόνιο την ώρα που δήλωνε ο Τόμσεν ότι αυτό θα επιβάρυνε το χρέος».

Στη συνέχεια, μάλιστα, επανέλαβε ότι δεν φεύγει από το ΠΑΣΟΚ, αλλά «από το κόμμα Ανδρουλάκη», τονίζοντας πως όταν μετά τις Ευρωεκλογές του 2024 τέθηκε θέμα ηγεσίας στη Χαριλάου Τρικούπη, εκείνος δεν ανήκε σε αυτήν την κατηγορία που αμφισβήτησαν τον πρόεδρο, παρότι ήταν «αποκλεισμένος από το κόμμα».

Απαντώντας σε φήμες που φέρουν τον ίδιο σε επικοινωνία με άλλα κόμματα ή πρόσωπα, ο κ. Καστανίδης διαβεβαίωσε πως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. «Θα παραμείνω στην πολιτική ζωή του τόπου μόνος, πολλές φορές έχω πάρει μοναχικές αποφάσεις», κατέληξε.