ΠΑΣΟΚ: Ξορκίζουν την επιστροφή της εσωστρέφειας μέσω... Καστανίδη

Τα απολύτως ήρεμα νερά στο ΠΑΣΟΚ κράτησαν περίπου ένα μήνα και κάτι. Η χθεσινή παραίτηση-αποχώρηση του Χάρη Καστανίδη από το «κόμμα του κ. Ανδρουλάκη», όπως δήλωσε βιτριολικά ο πρώην υπουργός, μπορεί να μην ήταν κεραυνός εν αιθρία, δημιούργησε ωστόσο ένα κλίμα αναστάτωσης και εσωστρέφειας, το οποίο στην Χαριλάου Τρικούπη ήθελαν να αποφύγουν.

Πολλώ δε μάλλον τώρα, που η πολιτική αντιπαράθεση με τη ΝΔ έχει πάρει φωτιά και στο ΠΑΣΟΚ η προσοχή (και μαζί των πολιτών που προσπαθούν να πείσουν να το ψηφίσουν) θέλουν να είναι εστιασμένη εκεί. Δηλαδή στα μεγάλα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως η ακρίβεια αλλά και στις υποθέσεις των σκανδάλων (ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές) που πιέζουν την κυβέρνηση και αυξάνουν την κοινωνική δυσφορια.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και μια άποψη που λέει ότι η χθεσινή εξέλιξη ήταν δρομολογημένη κι αφού ο κ. Καστανίδης δεν θα ήταν στα ψηφοδέλτια, μετά το ασυμβίβαστο με τις θητείες, καλύτερα που εγκατέλειψε το ΠΑΣΟΚ πριν φουντώσει η προεκλογική μάχη, διότι τότε «η πυρκαγιά θα έσβηνε πολύ πιο δύσκολα».

Εξάλλου, όπως εκτιμούσαν στον FLASH έμπειρα στελέχη, ο πρώην υπουργός εκτός από το ακροατήριο της εκλογικής του περιφέρειας στη Θεσσαλονίκη, για την υπόλοιπη βάση του ΠΑΣΟΚ, παρά το σεβασμό για τα 40 χρόνια της διαδρομής του, είναι ένα πρόσωπο, το οποίο σχολιαζεται αρνητικά εξαιτίας της σταθερά αντιπολιτευτικής προσωπικής γραμμής που τηρεί απέναντι στο ίδιο το κόμμα του.

Το γεγονός μάλιστα ότι -όπως λένε οι επικριτές του- έφτασε στο σημείο να χρησιμοποιήσει επιχειρηματολογία του Μαξίμου πχ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να πλήξει τον Νίκο Ανδρουλάκη στη μεταξύ τους κόντρα, είναι μια στάση που δεν μπορούν να του συγχωρέσουν. «Ο καθένας κρίνεται για τις επιλογές του, τα επιχειρήματα αλλά και το timing», ανέφεραν με νόημα πηγές κοντά στην ηγεσία.

Ο Καστανίδης σε ρόλο «ελεύθερου σκοπευτή»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε τις απαντήσεις του, αποκρούοντας επιθετικά τους ισχυρισμούς Καστανίδη περί «φωτογραφικών» αποφάσεων με σκοπό τον αποκλεισμό του και από εκεί και πέρα δεν είναι διατεθειμένος να επανέλθει στο ζήτημα.

Το ίδιο δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα κάνει το πρώην πλέον στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο πιθανολογείται ότι θα συνεχίσει να κινείται σε πολεμική τροχιά κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διαψεύδοντας πάντως σενάρια και επαφές με κόμματα και πρόσωπα, όπως με τον Αλέξη Τσίπρα.

Αύριο Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη (από την περασμένη εβδομάδα έχουν σταλεί οι προσκλήσεις) η πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, με τη σύνθεση που προέκυψε από την Κεντρική Επιτροπή στα τέλη Απριλίου.

Πληροφορίες και προθέσεις από όλες τις πτέρυγες είναι η υπόθεση Καστανίδη να μην απασχολήσει το όργανο ή τουλάχιστον να μην μονοπωλήσει. Άλλωστε, η ατζέντα είναι ιδιαίτερα πλούσια πολιτικά και ουδείς στο ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση, με τις εκλογές μπροστά, δεν μοιάζει να έχει αυτοκαταστροφικές ή αυτοκτονικές τασεις.