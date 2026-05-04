«Φάουλ» του Άδωνι με Ανδρουλάκη για την Καισαριανή

Το ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκονται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα στα μαχαίρια είναι γνωστό.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στοχεύει στον υπουργό Υγείας, προκειμένου να πλήξει το κεντρώο αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ και η υπόθεση των υποκλοπών έχει κάνει καθημερινότητα την μεταξύ τους κόντρα. Ωστόσο, η τελευταία ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη για τον κ. Ανδρουλάκη με θέμα την κατάθεση στεφανιού του ίδιου και αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής αποδείχθηκε ανακριβής.

Κι αυτό διότι -όπως σας έγραφα πρόσφατα- έχει δημιουργήσει παράδοση τα τελευταία χρόνια με το εν λόγω σημείο. Από το 2021 που είναι πρόεδρος ο Ανδρουλάκης, το Σκοπευτήριο επιλέγει για την Πρωτομαγιά. Δεν έγινε λόγω Τσίπρα, όπως υποστήριξε ο Άδωνις.

Την επόμενη φορά, μια πιο πρoσεκτικότερη ματιά στον «ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ» θα βγάλει τον αντιπρόεδρο της ΝΔ από λάθη και δεν θα χρειάζεται να... απολογείται στην Χαριλάου Τρικούπη.