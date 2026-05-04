Νάντια, έχεις sms

Ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στην προσπάθεια αύξησης της απήχησης της Χαριλάου Τρικούπη, το οποίο όμως ενδέχεται να φέρει τριγμούς και κλυδωνισμούς, είναι αυτό της διεύρυνσης, που έχει με ομόφωνο τρόπο εγκριθεί προσυνεδριακά.

Στον απόηχο της προσχώρησης του Νικόλα Φαραντούρη, ένα «καρφί» ήρθε από τη Νάντια Γιαννακοπούλου (σ.σ. για τους γυρολόγους), στην οποία όπως μου είπε ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης, έστειλε μήνυμα ο ευρωβουλευτής και από την απάντηση που έλαβε η παρεξήγηση θεωρείται λήξασα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αναλάβει προσωπικά τον χειρισμό των πιο «δύσκολων» επιστροφών ή συμπορεύσεων, σε μια κατεύθυνση αμφίπλευρου ανοίγματος που θεωρείται μονόδρομος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επόμενη «μεταγραφή» θα είναι -εκτός απροόπτου- αυτή της Νίνας Κασιμάτη, αφού πρώτα ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ που τυπικά παραμένει ως σήμερα.