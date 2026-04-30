O Φαραντούρης κατάλαβε ότι η Γιαννακοπούλου τον... καλωσόρισε

Αυτή η περίφημη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ μπορεί, εν τέλει, να μην είναι ανέφελη.

Γιατί η Νάντια Γιαννακοπούλου (ΣΚΑΪ) ερωτηθείσα για τον Νικόλα Φαραντούρη - έχει σημασία η ερώτηση που δέχθηκε που ήταν ειδική και όχι γενική - είπε πως η ίδια είναι υπέρ της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ αλλά όχι με στελέχη που πλήγωσαν το κόμμα αλλά ούτε και με γυρολόγους.

Για τον Νικόλα Φαραντούρη έχουμε ξαναγράψει σε αυτή τη μικρή δημοσιογραφική γωνιά. Επειδή η στήλη έχει συγκεκριμένη άποψη για τον ευρωβουλευτή και για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται τα λίγα χρόνια που κοσμεί την ευρωβουλή και την πολιτική ζωή με την παρουσία του.

Ο κ. Φαραντούρης- που είχε διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ καταφέρνοντας να πείσει περίπου το 5% όσων ψήφισαν τον Νοέμβριο του 2024 - δεν είδε τον εαυτό του σε αυτούς που η κ. Γιαννακοπούλου περιέγραψε ως «γυρολόγους».

Υπό την έννοια πως, όπως είπε στον Γιώργο Πιέρρο, η κ. Γιαννακοπούλου τον καλωσόρισε στο ΠΑΣΟΚ.

Οπότε όλα καλά και πάμε παρακάτω (και σε αυτήν την περίπτωση).

Καθώς όπως φαίνεται η βουλευτής μάλλον χτύπησε καμπανάκια για επόμενες - εξαιρετικά δύσκολες για το ΠΑΣΟΚ περιπτώσεις - και όχι τόσο για τον κ. Φαραντούρη ο οποίος, ούτως ή άλλως, θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην πατρίδα από την ευρωβουλή.