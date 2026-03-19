Δούκας: Επιμένει σε απόφαση Συνεδρίου για το «όχι» σε συνεργασία με τη ΝΔ-«Δεν ανησυχώ για διαγραφή»

Επιμένει στη θέση του για απόφαση Συνεδρίου σχετικά με το «όχι» σε μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ ο Χάρης Δούκας σημειώνοντας μάλιστα πως εάν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές τότε θα πρέπει να μείνει στην αντιπολίτευση.

«Δεν ανησυχώ για διαγραφή, το μόνο που φοβάμαι είναι να μην πω την άποψή μου, θα τη λέω για να συμβάλω στο να πάει το ΠΑΣΟΚ καλύτερα» είπε στο OPEN o Δήμαρχος Αθηναίων. Εξέφρασε εκ νέου την αντίθεσή του με τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και τόνισε πως «όλοι μαζί θα ξεκολλήσουμε τη βελόνα με αφετηρία το Συνέδριο μας».

Επανέλαβε επίσης τη θέση του για διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ.