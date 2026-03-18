Στον ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι έχουν «τρελαθεί»: Στην Επιτροπή Δεοντολογίας, λόγω Τσίπρα, ο Ζαχαριάδης...

Σε απόλυτη περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Άνθρωποι της μειοψηφίας που βρίσκονται κοντά στις απόψεις του Παύλου Πολάκη αποφάσισαν να... στείλουν στην Επιτροπή Δεοντολογίας τον εκπρόσωπο του κόμματος Κώστα Ζαχαριάδη...

Δεν είναι ανέκδοτο. Είναι μια θλιβερή πραγματικότητα που αποτυπώνει το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος ενόψει των δυο κρίσιμων συνεδριάσεων (Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή) όπως έγραψε αναλυτικά ο FLASH.

Αφορμή αποτέλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του κ. Ζαχαριάδη για τις συνεργασίες και τη δημιουργία ενός προοδευτικού εκλογικού σχήματος που θα διεκδικήσει τη νίκη στις εκλογές επί ρεαλιστικής βάσης και όχι μέσω δηλώσεων όπως «νίκη έστω και με μία ψήφο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Ο FLASH επικοινώνησε με τον Κώστα Ζαχαριάδη ο οποίος επιβεβαίωσε το γεγονός διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας (προφανώς) και δεν εξέτασε το αίτημα από τη στιγμή που δεν διαπύστωσε κάποια καταστατική παράβαση.

Το θλιβερό είναι πως στον ΣΥΡΙΖΑ επειδή κάποιοι βιάζονται να οδηγήσουν τα πράγματα στα άκρα καταφεύγουν σε πρακτικές που παραπέμπουν σε περιβάλλον λογοκρισίας. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο μονοπάτι (διπλής κατεύθυνσης).