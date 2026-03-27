Έμπλεξαν οι γραμμές μας - «Ανασύνθεση» ο ικανός και αναγκαίος όρος;

Το τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου, σιγοτραγουδούσε, χθες το μεσημέρι, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ως απάντηση, στην ερώτηση του FLASH, τι σημαίνει ο όρος «ανασύνθεση» που χρησιμοποιεί προσφάτως ο Αλέξης Τσίπρας.

Η απόφαση είναι ειλημμένη και σε αυτό δεν υπεισέρχεται καμία αμφιβολία. Τα κόμματα της κεντροαριστεράς θα κατέβουν στις εκλογές αυτόνομα και ξεχωριστά. Το «όλον ΠΑΣΟΚ», ο όποιος ΣΥΡΙΖΑ και η εναπομείνασα Νέα Αριστερά, όταν και τυπικώς η ομάδα Χαρίτση, αποχωρήσει προς Ζάππειο μεριά.

Ο συγκεκριμένος όρος, όμως, αποτελεί, υποστηρίζουν αρκετοί και πολλοί εξ αυτή εντός του ΠΑΣΟΚ, την κατάσταση που θα επικρατήσει την επόμενη των εκλογών. Υπό την προϋπόθεση πως το ΠΑΣΟΚ ή όποιος δεν θα είναι το πρώτο κόμμα και πως η διαφορά, με την ΝΔ, δεν θα είναι μεγαλύτερη των 5-6 μονάδων. Και αυτό διότι αν η διαφορά των κομμάτων είναι μεγαλύτερη ή διψήφια, όπως δείχνουν οι προσώρας δημοσκοπήσεις, τότε, θα ισχύσει η πολιτική νομοτέλεια της επικράτησης του πρώτου κόμματος.

Η «ανασύνθεση», λοιπόν, εκτιμούν στο ΣΥΡΙΖΑ πως έχει την προοπτική της επόμενης ήττας. Δηλαδή να τεθούν τότε αναγκαστικά οι νέοι αναγκαίοι και ικανοί όροι για μια «προγραμματική σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων». Όταν οι πολίτες θα έχουν στείλει το μήνυμα τους, με πολλούς αποδέκτες.

Το ζητούμενο, επί του παρόντος, με άλλα λόγια, είναι «η δεύτερη θέση με ισχυρό ποσοστό», σημείωνε με δηκτικό τρόπο έτερο μπαρουτοκαπνισμένο στέλεχος της αριστεράς. Τόνιζε, μάλιστα, πως στην περίπτωση της ήττας της ευρύτερης κεντροαριστεράς, «ο δεύτερος των εκλογών, αν είναι εκ της κεντροαριστεράς προερχόμενος, δηλαδή αναλάβει τα ηνία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα κατέχει ταυτοχρόνως και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην «ανασύνθεση του όλου χώρου».

Εξάλλου η «ανασύνθεση», ενέχει και στοιχεία λειτουργικά και διεξοδικά καθώς στην παρούσα φάση αποτελεί πολιτικό αφήγημα καθώς «αποδραματοποιεί» την «υποχρεωτική λύση «εδώ και τώρα».