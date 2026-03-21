Φάμελλος: Πρωταγωνιστικός ο ρόλος Τσίπρα, άρνηση στον Ανδρουλάκη, αντίθεση με Πολάκη

Στην απόφαση του κόμματος για «ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων», επέμεινε ο Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Αρνήθηκε τη συμμετοχή σε τραπέζι διαλόγου εντός του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, αλλά και κατηγόρησε ευθέως τον Παύλο Πολάκη περί «τιμαρίων και χρονικών δεσμεύσεων» ενώ χαρακτήρισε «καθοριστικό» τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, προς αυτή την κατεύθυνση.

Επιδιώκοντας τη σύνθεση των απόψεων αλλά και των αντικειμενικά δύσκολων ισορροπιών, εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελλος, υπεραμύνθηκε των στόχων που εδώ και καιρό έχει θέσει ως βασικές προϋποθέσεις για την περιβόητη «ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων». «Έλαβα χθες πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη, για συμμετοχή μου σε τραπέζι διαλόγου στο πλαίσιο του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, καθώς και πρόσκληση για την έναρξη του Συνεδρίου. Σαφώς και θα χαιρετήσουμε στην έναρξη του Συνεδρίου και θα καταθέσουμε την άποψή μας για την ανάγκη ενότητας και ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου. αλλά -όπως έχω ήδη πει- ο προγραμματικός διάλογος των προοδευτικών κομμάτων δεν μπορεί να γίνεται στο πλαίσιο και στο χώρο ενός κομματικού Συνεδρίου», τόνισε με δηκτικό τρόπο.

Με άλλα λόγια «διάλογος δεν γίνεται σε κομματικά τραπέζια συνεδρίων», όπως έλεγε και στενός του συνεργάτης. Εξάλλου το ξεκαθάρισε και ο ίδιος: «εμείς επιμένουμε στην ενότητα και στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί από παρθενογένεση, αλλά ούτε από απλή ένωση δυνάμεων. Σε αυτή τη μεγάλη μάχη χρειαζόμαστε όλο το διαθέσιμο πολιτικό και κοινωνικό δυναμικό» και «ισχυρό πολιτικό και προγραμματικό κεφάλαιο για μεγάλες βαθιές κοινωνικές αλλαγές. Γιατί η χώρα δεν έχει ανάγκη από προοδευτική αντιπολίτευση, αλλά από προοδευτική κυβέρνηση».

Το «όχι» σε συνεργασία με Νέα Αριστερά και ο Αλέξης Τσίπρας

Διαχώρισε τη θέση του για το ενδεχόμενο της συνεργασίας με την Νέα Αριστερά, σημειώνοντας πως: «Από την άλλη, η Νέα Αριστερά εγκλωβισμένη σε μία αναποτελεσματική εσωστρέφεια, δεν συμβάλει στη στρατηγική του λαϊκού μετώπου, ενώ διαφαίνεται πιθανή στροφή της σε μη κυβερνώσα προοπτική» τονίζοντας με νόημα, προφανώς ύστερα από τις τελευταίες εξελίξεις.

Αντιθέτως, για μια ακόμη φορά, δεν απέκλεισε τον Αλέξη Τσίπρα αφήνοντας εμμέσως πλην σαφώς ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου. «Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα», σημείωσε, επισημαίνοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει στο τραπέζι του πολιτικού διαλόγου τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ακόμη και το κοινό ψηφοδέλτιο στις εκλογές, εδώ και ένα χρόνο».

Μόνον τυχαία δεν πρέπει να θεωρηθεί, η αναφορά του σε προσωπικότητες του ιδεολογικού χώρου της αριστεράς, όπως του Νίκου Κοτζιά, της Λούκας Κατσέλη και του κ. Κόκκαλη, με την κίνηση ΚΟΣΜΟΣ. «Σε αυτή την προσπάθεια μπορεί και πρέπει να συμβάλει όλος ο προοδευτικός και δημοκρατικός κόσμος, και κόμματα, κινήσεις και προσωπικότητες, όπως ο ΚΟΣΜΟΣ, το ΠΡΑΤΤΩ, η Λούκα Κατσέλη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενος στις εσωκομματικές συζητήσεις και κυρίως στις αναφορές του Παύλου Πολάκη, δημοσιοποίησε όχι μόνον τη διαφωνία του αλλά κυρίως την διαχωριστική του αντίθεση με τον πιο απόλυτο τρόπο. «Σε αυτή τη μάχη που έχουμε μπροστά μας δεν θα επιτρέψω καμία εσωστρέφεια. Δεν το αντέχει ο προοδευτικός λαϊκός κόσμος, δεν το αντέχει η Αριστερά. Πληρώσαμε αρκετό τίμημα, αλλά αποφασίσαμε όλοι μαζί ότι όλα αυτά έμειναν στο παρελθόν. Και η συζήτηση περί τιμαρίων είναι απαράδεκτη και δεν αξίζει στον χώρο μας».

Ο Σωκράτης Φάμελλος / Φωτ.: Eurokinissi

Σύγκρουση με κυβέρνηση

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε εναντίον της κυβέρνησης που τη χαρακτήρισε «της διαφθοράς και των σκανδάλων», σημειώνοντας πως «όποια πέτρα και αν σηκώσεις, ένα γαλάζιο σκάνδαλο θα βρεις από κάτω. Από όπου και αν τους πιάσεις, λερώνεσαι».

Αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών τόνισε πως «αποκαλύφθηκε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν εκείνη που οργάνωσε και συγκάλυψε το παρακρατικό σύστημα παρακολουθήσεων, με στόχο πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, ακόμα και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και πληθώρα υπουργών. Και η μεγαλύτερη ομολογία ενοχής τους είναι ότι οι ίδιοι οι υπουργοί δεν κινούνται νομικά. Εναντίον ποίου άραγε να κινηθούν; Εναντίον του ίδιου τους του πρωθυπουργού;», αφήνοντας αιχμές για τον κεντρικό ρόλο που θεωρεί ότι έπαιξε η κυβέρνηση: «σαφέστατα να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες των παροικούντων στο Μαξίμου».

Για το θέμα των Τεμπών τόνισε πως «τρία χρόνια μετά, το έγκλημα των Τεμπών παραμένει μια ανοιχτή πληγή για όλη την ελληνική κοινωνία. Εμείς θα είμαστε δίπλα στους γονείς, τους συγγενείς και ολόκληρη την κοινωνία για να πληρώσουν οι πραγματικά υπεύθυνοι για το διπλό έγκλημα».

«Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε πως «όλη η Ελλάδα είδε τη γελοιοποίηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, που κάλυψε το θέατρο της σιωπής», λέγοντας ότι «έπεται συνέχεια από ό,τι διαβάζουμε. Πολλές υποθέσεις αγροτικών επιδοτήσεων, είπε πρόσφατα η κυρία Κοβέσι, απαντώντας σε ερώτηση του Κώστα Αρβανίτη, ότι ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και έρχεται και νέα δικογραφία με άρσεις ασυλίας. Οι καλύτεροι πελάτες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Και η OLAF ερευνά γαλάζια σκάνδαλα».

Εξωτερική πολιτική

Κατηγόρησε ευθέως τον πρωθυπουργό ως «ουρά των Τραμπ – Νετανιάχου, μας εμπλέκει στον πόλεμο και πολλαπλασιάζει έτσι τους κινδύνους και για την ειρήνη και για την Ελλάδα». Αναφερόμενος, μάλιστα στην κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων από την ελληνική συστοιχία των Patriot στην Σαουδική Αραβία, εξέφρασε την πλήρη αντίθεση του σημειώνοντας πως: «Ακούσαμε με μεγάλη απορία και ανησυχία τον κ. Δένδια να πανηγυρίζει για την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από ελληνικούς Patriot που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία.

Δεν καταλαβαίνουν πόσο επικίνδυνοι γίνονται με κινήσεις εσωτερικής κατανάλωσης; Το περιστατικό αυτό συνιστά καθαρή εμπλοκή στον πόλεμο των Τραμπ και Νετανιάχου» ενώ ζήτησε «να μην ρίχνει την ευθύνη στους άλλους κάνοντας προπαγάνδα και να δώσει τώρα εντολή να επιστρέψουν οι Patriot και οι στρατιωτικοί στη χώρα μας».