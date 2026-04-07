Φάμελλος: «Τριπλάσιο το κόστος του Πασχαλινού τραπεζιού – Κυβέρνηση υποδίκων και σκανδάλων»

Στο επίκεντρο της περιοδείας του Σωκράτη Φάμελλου βρέθηκαν η αγοραστική αδυναμία των πολιτών και η απόγνωση των παραγωγών, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να τονίζει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης στην Ευρώπη.

«Πάσχα με τιμές... Μαΐου και εισοδήματα πείνας»



Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στις αγορές της χώρας συγκρούονται δύο σκληρές πραγματικότητες: οι εξαιρετικά χαμηλές αμοιβές και το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής και διαβίωσης.

«Σε σχέση με το 2019, οι τιμές σε πολλά αγροτικά προϊόντα είναι υπερδιπλάσιες, ενώ στο κρέας είναι τριπλάσιες. Αυτό σημαίνει ότι το πασχαλινό τραπέζι θα είναι φέτος 20% ακριβότερο από πέρυσι και με τριπλάσιο κόστος συγκριτικά με το 2019», σημείωσε ο κ. Φάμελλος, αποδίδοντας την κατάσταση στις επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη που επιτρέπουν την κερδοσκοπία των μεγάλων ολιγοπωλίων.

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια



Ο κ. Φάμελλος επανέφερε το πακέτο μέτρων του ΣΥΡΙΖΑ για την ανακούφιση της κοινωνίας:

Επαναφορά 13ης σύνταξης και 13ου μισθού.

Ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων.

Αναστολή του ΦΠΑ στα τρόφιμα.

Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Αυστηρός έλεγχος της αγοράς για την πάταξη της ασυδοσίας.

«Κυβέρνηση και Κ.Ο. υποδίκων – Να φύγουν το συντομότερο»



Σε υψηλούς τόνους, ο Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε τη σημερινή κυβέρνηση ως «κυβέρνηση σκανδάλων και υποδίκων», αναφερόμενος στις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την τραγωδία των Τεμπών.

«Ο πρωθυπουργός με ακραία υποκρισία προσπαθεί να ξεφύγει από τα κρίσιμα ερωτήματα. Ποιος ευθύνεται για το μπάζωμα στα Τέμπη; Ποιος για τις υποκλοπές; Ο κ. Μητσοτάκης έχει στήσει ένα παρακράτος διαφθοράς για να κλέβουν τα "γαλάζια αρπακτικά" το βιός των πολιτών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, κάλεσε σε ευρύτατη στήριξη της Πρότασης Δυσπιστίας που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζοντας πως «πρέπει να τους διώξουμε» προκειμένου να υπάρξει προοδευτική διέξοδος και να σταματήσει η δημογραφική και οικονομική συρρίκνωση της περιφέρειας.