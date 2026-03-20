Έγινε και αυτό: Ισοπαλία ΣΥΡΙΖΑ - Βαρουφάκη (αλλά τους ενόχλησε ο Ζαχαριάδης)

Διάβαζα τη δημοσκόπηση του Στράτου Φαναρά για το MEGA και σταμάτησα όπως όλοι μας στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου.

Εκεί είδα πως πλέον το ΜέΡΑ25 και ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι στα ίδια ποσοστά με τον ΣΥΡΙΖΑ του Σωκράτη Φάμελλου. Με ποσοστό 4,6%. Mε τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει χάσει περίπου μία μονάδα από τον Φεβρουάριου και το ΜέΡΑ25 να έχει κερδίσει 1,3%.

Metron Analysis / Mega

Ένα από τα ευρήματα που πάντα διαβάζω με μεγάλο ενδιαφέρον είναι οι συσπειρώσεις - μετακινήσεις των ψηφοφόρων. Γιατί εκεί κρύβονται πολλές απαντήσεις και γίνεται μία προβολή της μελλοντικής δυναμικής των κομμάτων.

Και παρατήρησα πως το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη κερδίζει περισσότερους ψήφους από τον ΣΥΡΙΖΑ απ' ότι η Νέα Αριστερά. Επίσης εάν δείτε τον σχετικό πίνακα, καταλαβαίνετε πως ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να «αιμορραγεί» προς κάθε κατεύθυνση.

Διαβάζοντας αυτά τα ευρήματα, θυμήθηκα τα όσα προηγήθηκαν με τις δηλώσεις Ζαχαριάδη για τις οποίες κάποιοι... παρεξηγήθηκαν στην Κουμουνδούρου επειδή είπε πως είναι μη ρεαλιστικό να συζητά κανείς ότι μπορεί μόνος του ο ΣΥΡΙΖΑ να διεκδικήσει το οτιδήποτε στις επερχόμενες εκλογές.