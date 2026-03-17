Δένδιας: «Όχι» στην αποστολή δύναμης στα Στενά του Ορμούζ

Κατηγορηματικό το «όχι» από τον Νίκο Δένδια στο ενδεχόμενο συμμετοχής ελληνικών πλοίων σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοϊας στην περιοχή.

«Αυτή τη στιγμή είναι τέτοια η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή που νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα» είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μετά από τη συνάντησή με τον Βρετανό Ομόλογό του με τον οποίο συζήτησε τόσο για τις εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής όσο και για τις κινήσεις της Αθήνας για την ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας της Κύπρου.