Ο Μακρόν «αδειάζει» Τραμπ για το Ορμούζ - «Η Γαλλία δεν θα εμπλακεί»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε την Τρίτη ότι η χώρα του δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα του Στενό του Ορμούζ, απαντώντας σε σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ, μιλώντας τη Δευτέρα σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ανέφερε ότι είχε συνομιλήσει με τον Μακρόν και μάλιστα του έδωσε «βαθμολογία 8 στα 10» σχετικά με τη στάση του στο θέμα της κινητοποίησης συμμάχων για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Γαλλία θα συμμετείχε σε σχετικές πρωτοβουλίες, σύμφωνα με το Reuters.

«Η Γαλλία δεν είναι μέρος της σύγκρουσης»

Ωστόσο, ο Μακρόν ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν σκοπεύει να εμπλακεί σε τέτοιες επιχειρήσεις στο παρόν στάδιο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

«Δεν είμαστε μέρος της σύγκρουσης και συνεπώς η Γαλλία δεν θα λάβει μέρος σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα ή την απελευθέρωση του Στενού του Ορμούζ στο σημερινό πλαίσιο», δήλωσε κατά την έναρξη συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου που είχε ως αντικείμενο τις εξελίξεις στην περιοχή.

French President Macron said France would never take part in operations to unblock the Strait of Hormuz, pushing back on comments by US President Trump that Paris was willing to help https://t.co/8VpTDZE7C1 pic.twitter.com/prQYZ5dneX — Reuters (@Reuters) March 17, 2026

Σχέδιο για μελλοντική διεθνή αποστολή

Παράλληλα, Γάλλοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το Παρίσι εξετάζει τη δημιουργία διεθνούς αποστολής για την ασφάλεια της περιοχής του Στενού του Ορμούζ, η οποία θα μπορούσε να αναλάβει δράση μετά την αποκλιμάκωση της έντασης και χωρίς συμμετοχή των ΗΠΑ.

Ο Μακρόν σημείωσε ότι, μόλις η κατάσταση σταθεροποιηθεί και σταματήσουν οι μεγάλης κλίμακας βομβαρδισμοί, η Γαλλία και άλλες χώρες θα μπορούσαν να αναλάβουν την ευθύνη για ένα σύστημα συνοδείας πλοίων στην περιοχή.

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν βρεθεί σε μεγάλο βαθμό στο περιθώριο της κλιμακούμενης σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ από τη μία πλευρά και του Ιράν από την άλλη.

Το τελευταίο διάστημα η ένταση έχει αυξηθεί σημαντικά, με το Ιράν να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ισραήλ, αμερικανικών βάσεων και χωρών του Περσικού Κόλπου.