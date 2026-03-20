«France is wild»: Η επικοινωνιακή στροφή του Μακρόν στο X που κάτι θυμίζει

Από την έναρξη της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης «Επική Οργή» στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ο Λευκός Οίκος αναδιάρθρωσε εκ βάθρων την τακτική επικοινωνίας του πολέμου. Σε Instagram, X και Tik Tok βίντεο από τις εξελίξεις διαδέχονται το ένα μετά το άλλο: αποσπάσματα από πραγματικούς βομβαρδισμούς των ιρανικών θέσεων μονταρισμένα με σκηνές από το βιντεοπαιχνίδι δράσης Call of Duty, ένας μετρητής που επιβραβεύει με 100 πόντους κάθε αεροπορικό πλήγμα, μουσική υπόκρουση από τη Macarena στα βίντεο με τα βομβαρδιστικά Β-2 εν ώρα δράσης. Επιπλέον, τα σχόλια του υπεύθυνου επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσανγκ συχνά με λεξιλόγιο των online gamers-για να προσελκύσει τους νεότερους χρήστες στις πλατφόρμες-δεν αφήνουν αμφιβολίες πως διανύουμε μια νέα εποχή στην πολιτική επικοινωνία.

Η αναμφισβήτητη δύναμη της εικόνας και η προφανής διείσδυσή της στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων φαίνεται τώρα πως επηρέασε και τον Εμανουέλ Μακρόν. Ενώπιον της νέας επιθετικής επικοινωνίας των ΗΠΑ, το Ελιζέ αποφάσισε να παίξει το ίδιο παιχνίδι. ΄Ενα εξαιρετικά μονταρισμένο κλιπ διάρκειας 30 δευτερολέπτων με «επικού στυλ» μουσική υπόκρουση αναρτήθηκε στον προεδρικό λογαριασμό στο Χ με έναν τίτλο στα αγγλικά: «France is wild» (Σ.σ «Η Γαλλία σε όλη της την ισχύ», σε ελεύθερη μετάφραση). Οι εικόνες έχουν επιλεγεί προσεκτικά για να εντυπωσιάσουν: βομβαρδιστικά αεροσκάφη Rafale σε σχηματισμούς, το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στη Μεσόγειο, υποβρύχια, ο πύραυλος Ariane, οι πυρηνικές εγκαταστάσεις της Γαλλίας, ακόμη και η Σοφί Αντενό, η πρώτη Γαλλίδα αστροναύτης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

΄Ενα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ως επικοινωνιακό μέσο του Ελιζέ

΄Εκπληξη στο βίντεο-ύμνο στη γαλλική ηγεμονία η παρουσία ενός…αυτοκινήτου. Το Alpine Α290, ένα σπορ ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης που παράγεται από την Renault, αναγνωρίσιμο στο στυλ της εταιρείας χάρη στον σχεδιασμό του αμαξώματος, τα φανάρια και τις γραμμές του, δεν επιλέχθηκε τυχαία από την επικοινωνιακή ομάδα του προέδρου Μακρόν. Συναρμολογημένο στη Γαλλία, το αυτοκίνητο συμβολίζει και ενσωματώνει τις ιδέες της εθνικής αυτοκινητοβιομηχανίας: σύγχρονο, ηλεκτρικό και απόλυτα συμβατό με τις επιταγές της δέσμευσης της Γαλλίας στην ενεργειακή μετάβαση.

El presidente Macron, en el día que se devela el nombre del futuro portaaviones de la MN 🇫🇷, subió a su cuenta de X un video con las capacidades militares de Francia, y en el medio se coló un Alpine A290 (todavía no lo probó Colapinto).

Yo hubiera puesto un Renault Rafale 😉 pic.twitter.com/AyCGKsjMuX — MalvinasData [Hernán] (@MalvinasData) March 18, 2026

Το χρονικό πλαίσιο που επιλέχθηκε για την ανάρτηση του βίντεο ενισχύει τον συμβολισμό: την ίδια ημέρα, την Τετάρτη 18 Μαρτίου, ο Μακρόν ταξίδεψε στην Αντρ, κοντά στη Νάντη όπου κατασκευάζεται το νέο αεροπλανοφόρο της Γαλλίας, μια επένδυση 10 δισεκατομμυρίων σε χρονικό ορίζοντα δύο δεκαετιών. Το βάρους 77000 τόνων αεροπλανοφόρο θα ονομαστεί France Libre (Σ.Σ «Ελεύθερη Γαλλία») και προορίζεται να αντικαταστήσει το Charles de Gaulle το 2038. Το όνομα που επιλέχθηκε αλλά και το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που εμφανίζεται στο βίντεο στο Χ περνούν και τα δύο το ίδιο επικοινωνιακό μήνυμα. Την ώρα που οι Κινέζοι κατασκευαστές κατακλύζουν τις ευρωπαϊκές αγορές με ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε οικονομικές τιμές, η εικόνα ενός Alpine δίπλα στο γαλλικό αεροπλανοφόρο με την ονομασία «Ελεύθερη Γαλλία» είναι μια ηχηρή υπενθύμιση πως η αυτοκινητοβιομηχανία συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της γαλλικής υπεροχής. Το μήνυμα του Εμανουέλ Μακρόν είναι απολύτως ξεκάθαρο και, γι΄αυτό το λόγο, επιτυχημένο.