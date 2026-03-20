Τρομερή γκάφα: Γάλλος αξιωματικός έκανε τζόγκινγκ και «πρόδωσε» την τοποθεσία του «Σαρλ Ντε Γκωλ»

Το αθώο τζόκινγκ ενός νεαρού αξιωματικού του Γαλλικού Ναυτικού αποδείχθηκε ανατρεπτικό αφού κατά λάθος, μέσα σε 35 λεπτά, αποκάλυψε την ακριβή τοποθεσία που βρίσκεται το αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκωλ» ανοιχτά της Κύπρου.

Όλα συνέβησαν όταν ο Αρτούρ (που δεν είναι το πραγματικό του όνομα) βγήκε στο κατάστρωμα και κάλυψε μια απόσταση 7 χιλιομέτρων κάνοντας χαλαρό τρέξιμο. Ωστόσο για να καταγράψει την επίδοσή του, ενεργοποίησε μια εφαρμογή που συνδέεται με το smartwatch το οποίο έφερε στον καρπό του. Αφού ολοκλήρωσε την προπόνησή του, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στη συνέχεια μεταφορτώθηκαν στο διαδίκτυο άθελά του.

Το απίστευτο... «Stravaleaks»

Η εφαρμογή που χρησιμοποίησε ονομάζεται Strava και κάθε προφίλ που δημιουργείται είναι υποχρεωτικά δημόσιο με αποτέλεσμα ο καθένας να μπορεί να δει σε πραγματικό χρόνο τις επιδόσεις κάθε αθλητή. Έτσι λοιπόν, δημοσιογράφοι της Le Monde κατάφεραν να συλλέξουν την πληροφορία και την ονόμασαν «Stravaleaks».

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 13 Μαρτίου με την εφημερίδα να αποκαλύπτει το περιστατικό την Πέμπτη 19 Μαρτίου όταν και εντόπισε το γαλλικό αεροπλανοφόρο στη μέση της Μεσογείου, στα ανοικτά των ακτών της Κύπρου και περίπου 100 χιλιόμετρα από την Τουρκία.

Φωτ.: Le Monde

Η γαλλική στρατιωτική διοίκηση, με την οποία επικοινώνησε η Le Monde, εξήγησε ότι αυτή η πρακτική «δεν είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς» για τους οποίους οι ναύτες «ενημερώνονται τακτικά». «Θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα από τη διοίκηση», διαβεβαίωσε η διοίκηση.

Αυτή η απερισκεψία δεν είναι πρωτοφανής. Τον Οκτώβριο του 2024, η Le Monde δημοσίευσε τα «StravaLeaks», αποκαλύπτοντας ότι ορισμένοι πράκτορες ασφαλείας προσωπικοτήτων υψηλού προφίλ όπως ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Βλαντιμίρ Πούτιν δημοσίευαν τις προπονήσεις τους στο Strava.

Πολλοί χρήστες μπόρεσαν έτσι να παρακολουθούν τις κινήσεις και να βρίσκουν τα μέρη διακοπών των αρχηγών κρατών της Γαλλίας και της Ρωσίας.