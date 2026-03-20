WSJ: Το πετρέλαιο μπορεί να φτάσει τα 180 δολάρια αν ο πόλεμος συνεχιστεί μετά τον Απρίλιο

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν νωρίς το πρωί της Παρασκευής (20/3) στις αγορές της Ασίας, μερικές ώρες μετά τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού του Ισραήλ χθες βράδυ, κατά την οποία ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ιράν «αποδεκατίζεται» κι ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να τελειώσει «πιο γρήγορα» από ό,τι θεωρείται.

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας υποχωρούσε κατά 2,55% στα 105,88 δολάρια περί τις 03:40 (ώρα Ελλάδας). Είχε πλησιάσει την προηγουμένη ως και τα 120 δολάρια.

Παράλληλα, αυτή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς WTI υποχωρούσε κατά 2,46% στα 93,20 δολάρια το βαρέλι.

Οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού «ηρέμησαν» την αγορά, όπως εκτίμησε σε σημείωμά του ο Στίβεν Ίνες της SPI Asset Management - την ώρα που ο πόλεμος, στην 20ή ημέρα του, εξακολουθεί να μαίνεται.

Την ίδια ώρα, όμως, παράγοντες του τομέα του πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία προβλέπουν ότι οι τιμές του πετρελαίου ίσως ξεπεράσουν τα 180 δολάρια το βαρέλι αν τα προβλήματα στον εφοδιασμό της αγοράς εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν συνεχιστούν και διαρκούν ακόμη περί τα τέλη του Απριλίου, ανέφερε χθες Πέμπτη η εφημερίδα Wall Street Journal.

Νετανιάχου: Τέλος ο εμπλουτισμός ουρανίου στο Ιράν

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφερε πως προβλέπει μεταπολεμικές εναλλακτικές διαδρομές για το παγκόσμιο πετρέλαιο που θα παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ ενώ εκτίμησε ότι το Ιράν δεν δύναται πλέον να εμπλουτίζει ουράνιο ούτε έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει βαλλιστικούς πυραύλους. Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, χαιρέτισε τα «επιτεύγματα» της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας που ξεκίνησε πριν από 20 ημέρες.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, υπογράμμισε πως το Ιράν είναι «πιο αποδυναμωμένο από ποτέ», ενώ το Ισραήλ είναι μια περιφερειακή δύναμη «και ορισμένοι θα έλεγαν μια παγκόσμια δύναμη». Η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν θα συνεχιστεί «για όσο χρειαστεί», είπε.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε το Ισραήλ «ισχυρότερο από ποτέ», την ώρα που –όπως είπε– το Ιράν βρίσκεται στην πιο αδύναμη φάση του. Επανέλαβε μάλιστα τους βασικούς στόχους της κυβέρνησής του:

Την πλήρη εξάλειψη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν

Την πλήρη εξάλειψη του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων

Τη διαμόρφωση συνθηκών ώστε ο ιρανικός λαός να «πάρει τη μοίρα του στα χέρια του»

Ακόμη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι προσπάθειες του Ιράν να «εκβιάσει» τη διεθνή κοινότητα με αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ είναι καταδικασμένες σε αποτυχία. Το ιρανικό καθεστώς «προσπαθεί να εκβιάσει τον κόσμο, κλείνοντας μια κρίσιμη θαλάσσια οδό, το Στενό του Ορμούζ. Αυτό δεν θα περάσει», είπε ο Νετανιάχου στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Το Ισραήλ δεν έσυρε τις ΗΠΑ σε πόλεμο με το Ιράν»

Δήλωσε επίσης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν «παρασύρθηκε» στον πόλεμο με το Ιράν. Ανέφερε πως δεν γνωρίζει ποιος κυβερνά τώρα στο Ιράν. «Δεν είμαι σίγουρος ποιος κυβερνά το Ιράν αυτήν τη στιγμή», είπε και συμπλήρωσε πως «ο Μοτζτάμπα (Χαμενεΐ), ο διάδοχος του αγιατολάχ, δεν έχει δείξει το πρόσωπό του». Ο Νετανιάχου υποστήριξε επίσης πως επικρατεί «μεγάλη ένταση» μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων στην Τεχεράνη.

Aπαντώντας σε ερωτήσεις στη συνέντευξη Τύπου, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφερε ότι είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχουν «εναλλακτικές διαδρομές αντί να περνούν από τα σημεία συμφόρησης του Πορθμού του Ορμούζ και του Πορθμού Μπαμπ-ελ-Μαντέμπ, προκειμένου να υπάρχει η ροή πετρελαίου». Αυτό που χρειάζεται, είπε, είναι «αγωγοί πετρελαίου, αγωγοί φυσικού αερίου που θα πηγαίνουν δυτικά μέσω της Αραβικής Χερσονήσου μέχρι το Ισραήλ, μέχρι τα λιμάνια της Μεσογείου μας, και μόλις καταργήσατε τα σημεία συμφόρησης για πάντα».

Αυτό το όραμα «είναι σίγουρα εφικτό», λέει. «Το βλέπω αυτό ως μια πραγματική αλλαγή που θα ακολουθήσει αυτόν τον πόλεμο, αλλά βλέπω επίσης ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι νομίζει ο κόσμος».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παρέθεσε τα λόγια του Ουίνστον Τσώρτσιλ ότι οι δημοκρατίες ξυπνούν μόνο όταν ακούν «το τρομακτικό γκονγκ του κινδύνου... Το τρομακτικό γκονγκ του κινδύνου είναι ότι το Ιράν αποκτά πυρηνικά όπλα και βαλλιστικούς πυραύλους. Αυτό δεν είναι τρομακτικό γκονγκ. Αυτή είναι μια αποκάλυψη», λέει. «Μην το αφήσετε να συμβεί».

«Οι ηγέτες έχουν την ευθύνη να βλέπουν τον κίνδυνο εγκαίρως και να ενεργούν ανάλογα», προσθέτει, «και ελπίζω ότι με τον καιρό, οι άνθρωποι θα δουν τη σοφία και το θάρρος της απόφασης του προέδρου Τραμπ, και της ηγεσίας του, και το γεγονός ότι εργαζόμαστε μαζί. Η Αμερική δεν πολεμά για το Ισραήλ. Η Αμερική πολεμά με το Ισραήλ για έναν κοινό στόχο: να προστατεύσουμε το μέλλον μας, να προστατεύσουμε τον πολιτισμό από αυτούς τους βαρβάρους».