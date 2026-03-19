Συνεργασία Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Ολλανδίας, Ιαπωνίας για τα Στενά του Ορμούζ

Με κοινή ανακοίνωσή τους, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ιαπωνία καταδίκασαν τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν σε εμπορικά πλοία και πολιτικές υποδομές στην περιοχή του Κόλπου, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για τις κλιμακούμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει τις ανησυχίες για την απειλή που θέτει το Ιράν στο διεθνές ναυτιλιακό εμπόριο και την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, καλώντας την Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις και να συμμορφωθεί με τα διεθνή πρότυπα.

BREAKING: No ship dares cross Strait of Hormuz in 24 hours pic.twitter.com/xafCBrCVjJ — Rohitash Mahur ( Lodhi ) (@MahurRohitash) March 19, 2026

Απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια

Στην κοινή δήλωση, οι χώρες τονίζουν ότι οι επιθέσεις του Ιράν και η προσπάθεια να μπλοκάρει το Στενό του Ορμούζ αποτελούν σοβαρή απειλή για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Υπογραμμίζουν ότι η ελευθερία της πλοήγησης είναι θεμελιώδης αρχή του διεθνούς δικαίου και καλούν το Ιράν να συμμορφωθεί άμεσα με την Απόφαση 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η δήλωση αναφέρει ότι οι συνέπειες των πράξεων του Ιράν θα γίνουν αισθητές από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, με τους πιο ευάλωτους να πλήττονται περισσότερο.

Σχέδια για ασφαλή διέλευση και ενεργειακή σταθερότητα

Οι χώρες που υπέγραψαν τη δήλωση δηλώνουν τη δέσμευσή τους να συμβάλουν στην εξασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ, συνεργαζόμενες με άλλες χώρες και οργανισμούς για την αντιμετώπιση των εντάσεων. Τονίζουν την ετοιμότητά τους να αναλάβουν κατάλληλες δράσεις για να αποκαταστήσουν τη σταθερότητα των ενεργειακών αγορών και να παρέχουν υποστήριξη στις πιο πληγείσες χώρες μέσω του ΟΗΕ και άλλων διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών.

Διεθνής συνεργασία για τη ναυτική ασφάλεια

Οι υπογράφουσες χώρες συμφωνούν ότι η ναυτική ασφάλεια και η ελευθερία πλοήγησης είναι προς όφελος όλων των χωρών και καλούν τα κράτη να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να στηρίξουν τις θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς ευημερίας και ασφάλειας.

Η απόφαση αυτή δείχνει την ισχυρή διεθνή αντίδραση στις συνεχείς εντάσεις στην περιοχή και την κοινή δέσμευση για την εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της ενεργειακής σταθερότητας.