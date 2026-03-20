Η Βρετανία ανάβει πράσινο φως για να πλήξουν οι ΗΠΑ ιρανικές εγκαταστάσεις από τις βάσεις της

Η βρετανική κυβέρνηση έδωσε την έγκρισή της για τη χρήση στρατιωτικών βάσεων στη Βρετανία από τις ΗΠΑ, προκειμένου να εξαπολύσουν πλήγματα κατά των πυραυλικών εγκαταστάσεων του Ιράν, οι οποίες εμπλέκονται σε επιθέσεις κατά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τη Ντάουνινγκ Στριτ, υπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης συνεδρίασαν για να συζητήσουν τις εξελίξεις στον πόλεμο στο Ιράν και τον αποκλεισμό των Στενών από την Τεχεράνη. Στη συνεδρίαση επιβεβαιώθηκε ότι η συμφωνία για τη χρήση των βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ αφορά τη συλλογική αυτοάμυνα της περιοχής, περιλαμβάνοντας αμυντικές επιχειρήσεις για την καταστροφή των πυραυλικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί το Ιράν για να επιτεθεί στα πλοία.

Αλλαγή στάσης από Στάρμερ

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η Βρετανία δεν θα εμπλακεί σε πόλεμο στο Ιράν. Αρχικά απέρριψε το αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιηθούν βρετανικές βάσεις για τις επιθέσεις στο Ιράν, λέγοντας ότι έπρεπε να βεβαιωθεί ότι οποιαδήποτε στρατιωτική δράση ήταν νόμιμη. Αλλά ο Στάρμερ τροποποίησε τη στάση του μετά τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον Βρετανών συμμάχων σε όλη τη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την RAF Fairford και την Ντιέγκο Γκαρσία, μια κοινή βάση ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου στον Ινδικό Ωκεανό, μεταδίδει το Reuters.



Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον Στάρμερ από την έναρξη της σύγκρουσης, παραπονούμενος ότι δεν έκανε αρκετά για να τον βοηθήσει. Τη Δευτέρα, ο Αμεριικανός πρόεδρος δήλωσε ότι υπήρχαν «ορισμένες χώρες που τον απογοήτευσαν πολύ» προτού επισημάνει τη Βρετανία, η οποία, όπως είπε, κάποτε θεωρούνταν «η Rolls-Royce των συμμάχων».



Η ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ την Παρασκευή (20/3) ζήτησε «επείγουσα αποκλιμάκωση και ταχεία επίλυση του πολέμου».



Οι δημοσκοπήσεις στη Βρετανία υποδηλώνουν εκτεταμένο σκεπτικισμό σχετικά με τον πόλεμο, με το 59% των ερωτηθέντων σε έρευνα της YouGov να δηλώνουν αντίθετοι στις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ.