Κεσμ: Το «αβύθιστο αεροπλανοφόρο» του Ιράν - Το νησί που μπορεί να κλείσει το Στενό του Ορμούζ

Κάτω από τα δαιδαλώδη αλατοσπήλαια και τα σμαραγδένια δάση μαγκρόβιων του Κεσμ, του μεγαλύτερου νησιού του Περσικού Κόλπου, δεν κρύβεται μόνο ένα γεωλογικό θαύμα, αλλά ένα από τα πιο απόρθητα στρατιωτικά δίκτυα του πλανήτη. Σήμερα, εν μέσω πολεμικής έντασης ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, το νησί μετατρέπεται σε στρατηγικό «κλειδί» που μπορεί να ελέγξει - ή να μπλοκάρει - τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του κόσμου, το Στενό του Ορμούζ.

Ενώ κάποτε οι τουρίστες συνέρρεαν σε αυτό το «υπαίθριο γεωλογικό μουσείο» για να θαυμάσουν τους σουρεαλιστικούς βραχώδεις σχηματισμούς του, το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας είναι πλέον στραμμένο σε ό,τι βρίσκεται κάτω από τα κοράλλια: τις «υπόγειες πυραυλικές πόλεις» του Ιράν.

Με το ξέσπασμα του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, το Κεσμ μετατράπηκε από παράδεισο ελεύθερου εμπορίου και τουρισμού σε φρούριο πρώτης γραμμής - και στον απόλυτο στρατηγικό στόχο για τους Αμερικανούς πεζοναύτες που αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή στο στενό.

Το τεράστιο μέγεθός του - περίπου 1.445 τετραγωνικά χιλιόμετρα - του επιτρέπει να κυριαρχεί φυσικά στην είσοδο του Στενού από τον Περσικό Κόλπο, λειτουργώντας σαν «φελλός» στο σημαντικότερο πέρασμα μεταφοράς ενέργειας στον κόσμο.

Σήμερα, οι 148.000 κάτοικοι του νησιού - κυρίως σουνίτες μουσουλμάνοι που μιλούν τη μοναδική διάλεκτο Bandari - ζουν στο σημείο όπου συναντώνται η αρχαία φυσική ομορφιά και οι σύγχρονες στρατιωτικές εντάσεις. Η ζωή τους εξακολουθεί να καθορίζεται από τη θάλασσα, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στο Nowruz Sayyadi, την Πρωτοχρονιά των ψαράδων, όταν κάθε αλιευτική δραστηριότητα σταματά προς τιμήν της γενναιοδωρίας του ωκεανού.

Ωστόσο, στις 7 Μαρτίου, μία εβδομάδα μετά την έναρξη του πολέμου, αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν μια κρίσιμη μονάδα αφαλάτωσης στο νησί. Το πλήγμα, που η Τεχεράνη χαρακτήρισε «κατάφωρο έγκλημα» κατά αμάχων, διέκοψε την παροχή πόσιμου νερού σε 30 γύρω χωριά.

Σε άμεση απάντηση, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων στη βάση Τζουφαΐρ στο Μπαχρέιν, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση στο Κεσμ προήλθε από γειτονικό κράτος του Κόλπου.

«Πόλεις πυραύλων» - το φρούριο στο Στενό

Σήμερα, η σύγχρονη βιομηχανική όψη του νησιού, ενισχυμένη από το καθεστώς του ως ζώνης ελεύθερου εμπορίου από το 1989, επισκιάζεται από τον ρόλο του ως «αβύθιστου αεροπλανοφόρου» του Ιράν.

Βρίσκεται μόλις 22 χιλιόμετρα νότια της λιμενικής πόλης Μπαντάρ Αμπάς και κυριαρχεί στο Στενό Κλάρενς (γνωστό και ως Κουράν), αποτελώντας βασική πλατφόρμα της «ασύμμετρης» ναυτικής ισχύος του Ιράν, σύμφωνα με αναλυτές.

Παρότι τα ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των ιρανικών ταχυπλόων επίθεσης και των παράκτιων πυροβολαρχιών που κρύβονται στα υπόγεια δίκτυα του νησιού παραμένουν απόρρητα, η στρατηγική τους στόχευση είναι σαφής. Ο απόστρατος Λιβανέζος ταξίαρχος Χασάν Τζουνί, ειδικός σε στρατιωτικά και στρατηγικά ζητήματα, δήλωσε στο Al Jazeera ότι το Κεσμ φιλοξενεί «ισχυρές επιθετικές δυνατότητες» μέσα σε μια υπόγεια «πόλη πυραύλων». Τα εκτεταμένα αυτά δίκτυα έχουν έναν βασικό σκοπό: τον αποτελεσματικό έλεγχο ή το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

Και αυτό, όπως φαίνεται, το έχουν ήδη καταφέρει. Η ναυσιπλοΐα μέσω του στενού ουσιαστικά ανεστάλη την περασμένη εβδομάδα, όταν το Ιράν απείλησε να πλήξει πλοία που θα επιχειρούσαν να περάσουν.

Πλέον, μόνο ελάχιστα πλοία που μεταφέρουν ζωτικής σημασίας πετρέλαιο και φυσικό αέριο επιτρέπεται να διέρχονται, καθώς οι χώρες σπεύδουν να διαπραγματευτούν με το Ιράν για τα δικά τους δεξαμενόπλοια, ενώ η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να συγκροτήσει ναυτική συνοδεία πολεμικών πλοίων για να ανοίξει δια της ισχύος τη θαλάσσια οδό.

Καθώς το Κεσμ μετατρέπεται στο επίκεντρο ενός ενεργειακού πολέμου του 21ου αιώνα, τα σιωπηλά αλατοσπήλαια και τα αρχαία ιερά του υπενθυμίζουν ότι, ενώ αυτοκρατορίες και στρατιωτικές συμμαχίες του παρελθόντος - όπως των Πορτογάλων και των Βρετανών - τελικά χάθηκαν, το γεωλογικό «φρούριο» του Στενού παραμένει αγκυρωμένο στις ταραγμένες παλίρροιες της ιστορίας.

Ένα νησί με πολλά ονόματα

Γνωστό στα αραβικά ως Jazira-al-Ṭawila («Μακρύ Νησί»), το Κεσμ διαμόρφωσε την ταυτότητά του μέσα από διαδοχικές αυτοκρατορίες.

Σύμφωνα με την Encyclopaedia Iranica, ο Έλληνας εξερευνητής Νέαρχος το αποκαλούσε Oaracta και είχε δει εκεί τον θρυλικό τάφο του Ερυθρά, από τον οποίο πήρε το όνομά της η Ερυθρά Θάλασσα. Μέχρι τον 9ο αιώνα, οι ισλαμικοί γεωγράφοι το αποκαλούσαν Abarkawan, όνομα που αργότερα συνδέθηκε λαϊκά με το Jazira-ye Gavan ή «Νησί των Αγελάδων».

Η στρατηγική σημασία του νησιού ήταν τέτοια ώστε οι ηγεμόνες του Ορμούζ μετέφεραν ολόκληρη την αυλή τους εκεί το 1301 για να αποφύγουν επιθέσεις των Τατάρων. Για αιώνες, λειτουργούσε ως «δεξαμενή νερού» της περιοχής, παρέχοντας πόσιμο νερό στο άνυδρο βασίλειο του Ορμούζ στην απέναντι πλευρά του Κόλπου.

Ο πλούτος του νησιού ήταν τόσο θρυλικός ώστε το 1552 ο Οθωμανός διοικητής Πίρι Ρεΐς το λεηλάτησε, αποκομίζοντας, σύμφωνα με τις πηγές της εποχής, «το πλουσιότερο λάφυρο που μπορούσε να βρεθεί σε όλο τον κόσμο».

Η αποικιακή του ιστορία είναι εξίσου ταραχώδης.

Οι Πορτογάλοι κατασκεύασαν ένα τεράστιο πέτρινο φρούριο στο Κεσμ το 1621. Έναν χρόνο αργότερα, ενωμένες περσικές και αγγλικές δυνάμεις εκδίωξαν τους Πορτογάλους, σε μια μάχη που κόστισε τη ζωή στον διάσημο Βρετανό εξερευνητή της Αρκτικής, Γουίλιαμ Μπάφιν.

Τον 19ο αιώνα, οι Βρετανοί εγκατέστησαν ναυτική βάση στο Μπασιντού (Bassadore), η οποία παρέμεινε κέντρο του Βρετανικού Ινδικού Ναυτικού μέχρι το 1863. Μόλις το 1935 εγκαταλείφθηκε οριστικά ο σταθμός άνθρακα των Βρετανών, έπειτα από αίτημα του Ρεζά Σαχ Παχλαβί.

Ένα μουσείο υπό πυρά

Πέρα από τους στρατιωτικούς πύργους επιτήρησης και τα υπόγεια σιλό των Φρουρών της Επανάστασης, το Κεσμ παραμένει μία από τις πιο οικολογικά πλούσιες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Φιλοξενεί το δάσος μαγκρόβιων Hara, σημαντικό τόπο αναπαραγωγής μεταναστευτικών πτηνών, καθώς και το Γεωπάρκο Κεσμ - το πρώτο στην περιοχή που αναγνωρίστηκε από την UNESCO το 2006.

Το τοπίο του νησιού περιλαμβάνει περιοχές μοναδικής φυσικής ομορφιάς, όπως:

Η Κοιλάδα των Άστρων

Ένα πολύπλοκο δίκτυο φαραγγιών και βραχωδών πυλώνων, διαμορφωμένων από χιλιετίες διάβρωσης. Σύμφωνα με τοπικούς θρύλους, δημιουργήθηκε από την πτώση ενός άστρου που διέλυσε τη γη.

Το Αλατοσπήλαιο Ναμακντάν

Ένα από τα μεγαλύτερα αλατοσπήλαια στον κόσμο, με μήκος άνω των 6 χιλιομέτρων. Οι κρυσταλλικοί σχηματισμοί του είναι εκατοντάδων εκατομμυρίων ετών και περιέχουν από το πιο καθαρό αλάτι στον Κόλπο.

Το Φαράγγι Τσαχκού

Ένας βαθύς και στενός διάδρομος από ασβεστόλιθο και αλάτι, όπου οι κάθετοι βράχοι δημιουργούν έναν φυσικό «καθεδρικό ναό» από πέτρα.