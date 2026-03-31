Σάλος στη Γαλλία: Νέα δήμαρχος κατεβάζει τη σημαία της ΕΕ από το δημαρχείο

Η Κάρλα Μούτι, μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά της, αποφάσισε να αφαιρέσει τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το δημαρχείο του Κανοές, στη νότια Γαλλία.

Η κίνηση έγινε άμεσα viral στα social media, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις αλλά και υποστήριξη από πολίτες και πολιτικούς.

The newly elected mayor of Canohès, Carla Muti, has removed the European Union flag from the town hall immediately after taking office.



Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Νοέλ Μπαρότ καταδίκασε την ενέργεια και την χαρακτήρισε «πράξη προδοσίας».

Το γεγονός άνοιξε διάλογο για το πώς τα σύμβολα επηρεάζουν την τοπική διακυβέρνηση και την πολιτική ταυτότητα της κοινότητας.

H 27χρονη δήμαρχος έχει δηλώσει μεγάλη θαυμάστρια της Μαρίν Λεπέν. Στη Γαλλία, η κίνηση αναζωπύρωσε τη συζήτηση για την εθνική ταυτότητα, την επιρροή της ΕΕ και την αυτονομία των δήμων στις αποφάσεις τους.