Σάλος στη Γαλλία: Νέα δήμαρχος κατεβάζει τη σημαία της ΕΕ από το δημαρχείο
Η νέα δήμαρχος του Κανοές, Κάρλα Μούτι προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων αφαιρώντας τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το δημαρχείο λίγες μέρες μετά την εκλογή της.
Η Κάρλα Μούτι, μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά της, αποφάσισε να αφαιρέσει τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το δημαρχείο του Κανοές, στη νότια Γαλλία.
Η κίνηση έγινε άμεσα viral στα social media, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις αλλά και υποστήριξη από πολίτες και πολιτικούς.
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Νοέλ Μπαρότ καταδίκασε την ενέργεια και την χαρακτήρισε «πράξη προδοσίας».
Το γεγονός άνοιξε διάλογο για το πώς τα σύμβολα επηρεάζουν την τοπική διακυβέρνηση και την πολιτική ταυτότητα της κοινότητας.
H 27χρονη δήμαρχος έχει δηλώσει μεγάλη θαυμάστρια της Μαρίν Λεπέν. Στη Γαλλία, η κίνηση αναζωπύρωσε τη συζήτηση για την εθνική ταυτότητα, την επιρροή της ΕΕ και την αυτονομία των δήμων στις αποφάσεις τους.