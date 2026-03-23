Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Λιονέλ Ζοσπέν

Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Λιονέλ Ζοσπέν πέθανε σε ηλικία 88 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Λιονέλ Ζοσπέν είχε διατελέσει και Υπουργός Παιδείας στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές του 1990. Ως Πρώτος Γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αναδείχθηκε μεγάλος κερδισμένος μετά τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης που αποφάσισε ο Ζακ Σιράκ το 1997.

Ακολούθως ανέλαβε την πρωθυπουργία για πέντε χρόνια, ηγούμενος της «Πλουραλιστικής Αριστεράς», ενός ευρύτατου συνασπισμού που συνένωσε διαφορετικές προοδευτικές δυνάμεις πέρα από το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Κατά τη θητεία του υλοποίησε καθοριστικές μεταρρυθμίσεις, όπως τη 35ωρη εργάσιμη εβδομάδα, την Καθολική Κάλυψη Υγείας (CMU) και το Σύμφωνο Πολιτικής Αλληλεγγύης (PACS), το οποίο έδωσε σε ετερόφυλα και ομόφυλα ζευγάρια τη δυνατότητα σύναψης συμφώνου συμβίωσης χωρίς γάμο.

Το 2002 διεκδίκησε εκ νέου την προεδρία, όμως, απέναντι σε πλήθος υποψηφίων από τον χώρο της αριστεράς, δεν κατάφερε να περάσει στον δεύτερο γύρο.