Μακρόν για τον θάνατο της Μπριζίτ Μπαρντό: «Θρηνούμε έναν θρύλο του αιώνα»

«Θρηνούμε έναν θρύλο του αιώνα», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, αποχαιρετώντας σε σημερινή ανακοίνωση του την Μπριζίτ Μπαρντό.

«Οι ταινίες της, η φωνή της, η εκθαμβωτική δόξα της, τα αρχικά της, οι λύπες της, το γενναιόδωρο πάθος της για τα ζώα, το πρόσωπό της που έγινε η Μαριάν, το σύμβολο της Γαλλίας που ενσάρκωσε μια ζωή ελευθερίας», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στο X κάνοντας λόγο για «μια γαλλική ύπαρξη, μια παγκόσμια λαμπρότητα που μας άγγιξε».

«Ήταν ένα απόλυτο αστέρι του γαλλικού και διεθνούς κινηματογράφου, μια μορφή γυναικείας φύσης στη φαντασία του έθνους, μια ελεύθερη και αφοσιωμένη φωνή», έγραψε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος για την Μπριζίτ Μπαρντό και κατέληξε λέγοντας πως ήταν αυτή «μέσω της οποίας ο Θεός αναδημιούργησε τη γυναίκα».

Θρήνος για τη Μπριζίτ Μπαρντό

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η ηθοποιός και τραγουδίστρια του γαλλικού σινεμά, η οποία έγινε διεθνές σύμβολο του σεξ προτού εγκαταλείψει τον κινηματογράφο για να γίνει ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων, πέθανε σε ηλικία 91 ετών .

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Ίδρυμα της Μπριζίτ Μπαρντό, ο θρύλος του γαλλικού σινεμά πέθανε στο σπίτι της La Madrague στο Σεν Τροπέ.

Πρόκειται για μια εξοχική κατοικία που η «ΜπεΜπέ» είχε αγοράσει στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στην οποία έμελλε να περάσει το υπόλοιπο της ζωής της, σύμφωνα με το Ouest - france.