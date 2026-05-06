Πέθανε ο ιδρυτής του CNN, Τεντ Τέρνερ: Ποιος ήταν ο αντισυμβατικός επιχειρηματίας

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Τεντ Τέρνερ σήμερα Τετάρτη (5/5), ο Αμερικανός επιχειρηματίας που ίδρυσε το CNN σε ηλικία 87 ετών.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο, λίγο περισσότερο από ένα μήνα πριν από τα 80ά γενέθλιά του το 2018, ο Τέρνερ αποκάλυψε ότι έπασχε από άνοια με σωμάτια Lewy, μια προοδευτική εγκεφαλική διαταραχή. Στις αρχές του 2025, ο Τέρνερ νοσηλεύτηκε με ήπια πνευμονία πριν αναρρώσει σε κέντρο αποκατάστασης.

Αφήνει πίσω του πέντε παιδιά, 14 εγγόνια και δύο δισέγγονα.

Φωτό: NINA PROMMER/EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ποιος ήταν ο Τεντ Τέρνερ

Ο επιχειρηματίας που γεννήθηκε στο Οχάιο της Ατλάντα, με το παρατσούκλι «Το Στόμα του Νότου» για την ειλικρίνεια που τον διέκρινε, έχτισε μια αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης που περιλάμβανε τον πρώτο υπερσταθμό της καλωδιακής τηλεόρασης και δημοφιλή κανάλια για ταινίες και κινούμενα σχέδια, καθώς και επαγγελματικές αθλητικές ομάδες όπως οι Atlanta Braves.

Ο Τέρνερ ήταν επίσης ένας διεθνώς γνωστός ιστιοπλόος αλλά και ένας φιλάνθρωπος που ίδρυσε το Ίδρυμα των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Τεντ Τέρνερ. Φωτό: Reuters

Ήταν ακόμα ακτιβιστής που επιδίωξε την παγκόσμια εξάλειψη των πυρηνικών όπλων και ένας οικολόγος που έγινε ένας από τους κορυφαίους γαιοκτήμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επανεισαγωγή του βίσωνα στην αμερικανική Δύση.

Δημιούργησε ακόμη και το καρτούν Captain Planet για να καλλιεργήσει οικολογικές ευαισθησίες στα παιδιά.

Αλλά το τολμηρό του όραμα ήταν να μεταδίδει ειδήσεις από όλο τον κόσμο σε πραγματικό χρόνο, όλες τις ώρες και αυτό τον έκανε πραγματικά διάσημο, μόλις η ιδέα του τελικά απογειώθηκε.

Η ίδρυση του CNN (Cable News Network) από τον Τεντ Τέρνερ το 1980 αποτέλεσε μια επαναστατική στιγμή στην ιστορία των μέσων ενημέρωσης, καθώς ήταν το πρώτο κανάλι στον κόσμο που μετέδιδε ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο.

Το CNN ξεκίνησε την εκπομπή του την 1η Ιουνίου 1980, στις 5:00 μ.μ. (τοπική ώρα), από την Ατλάντα των ΗΠΑ. Η πρώτη είδηση που μεταδόθηκε αφορούσε την απόπειρα δολοφονίας του τότε υποψηφίου προέδρου των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρέιγκαν.

Για να χρηματοδοτήσει το CNN, ο Τέρνερ πούλησε έναν από τους τηλεοπτικούς του σταθμούς, τον WRET, ρισκάροντας την προσωπική του περιουσία.

Ο Τέρνερ εκμεταλλεύτηκε την τότε νέα τεχνολογία των δορυφόρων για να μεταδίδει το σήμα του σε εθνικό επίπεδο μέσω των καλωδιακών παρόχων, κάτι που μείωσε δραστικά το κόστος διανομής σε σχέση με τους παραδοσιακούς πομπούς.

Ακόμα, παρά τον περιορισμένο προϋπολογισμό στην αρχή, κατάφερε να προσλάβει 250 άτομα και να δημιουργήσει ένα λειτουργικό ειδησεογραφικό κέντρο στην Ατλάντα, μακριά από το κέντρο αποφάσεων της Νέας Υόρκης.

Φωτό: Stuart Ramson/HO/EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το 1991, ο Τέρνερ ανακηρύχθηκε Άνδρας της Χρονιάς από το περιοδικό Time για την «επήρεια της δυναμικής των γεγονότων και τη μετατροπή των τηλεθεατών σε 150 χώρες σε άμεσους μάρτυρες της ιστορίας».

Ο Τέρνερ τελικά πούλησε τα δίκτυά του στην Time Warner και αργότερα αποχώρησε από την επιχείρηση, αλλά συνέχισε να εκφράζει υπερηφάνεια για το CNN, αποκαλώντας το «μεγαλύτερο επίτευγμα» της ζωής του.

«Ο Τεντ ήταν ένας έντονα αφοσιωμένος ηγέτης, ατρόμητος, άφοβος και πάντα πρόθυμος να υποστηρίξει μια διαίσθηση και να εμπιστευτεί την κρίση του», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Μαρκ Τόμσον, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του CNN Worldwide.

«Ήταν και θα είναι πάντα το προεδρικό πνεύμα του CNN. Ο Τεντ είναι ο γίγαντας στους ώμους του οποίου στεκόμαστε και όλοι θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο σήμερα για να αναγνωρίσουμε την επίδρασή του στη ζωή μας και στον κόσμο».