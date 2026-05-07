Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο δημοσιογράφος Δημήτρης Γκιώνης

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο στον Χολαργό, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Δημήτρης Γκιώνης. Είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής δημοσιογραφίας, ο οποίος για πολλά χρόνια είχε την ευθύνη των πολιτιστικών σελίδων της «Ελευθεροτυπίας».



Η νόσος Πάρκινσον, από την οποία πάσχει εδώ και χρόνια, έχει προκαλέσει επιπλοκές και σοβαρή ανεπάρκεια, αναφέρουν πληροφορίες.

