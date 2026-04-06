Σαουδική Αραβία: Drone καταρρίφθηκε από τους ελληνικούς Patriot

Νέα επιτυχής αναχαίτιση σημειώθηκε από το ελληνικό αντιαεροπορικό σύστημα Patriot στη Σαουδική Αραβία, καθώς drone που εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Μ. Δευτέρας (6/4) καταρρίφθηκε εγκαίρως, σύμφωνα με πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται πως η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, ανεπτυγμένη στη Σαουδική Αραβία από το 2021, στις 19 Μαρτίου είχε καταρρίψει επιτυχώς δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους προστατεύοντας ενεργειακές υποδομές στο Γιανμπού.

Ειδικότερα, σε άτυπη ενημέρωση που εξέδωσε το ΓΕΕΘΑ αναφέρεται:

«Γνωρίζεται ότι τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 και πρώτες πρωινές ώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (Μη Επανδρωμένο Αερόχημα – UAV), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της».

Ιράν: Απειλεί με «καταστροφικά αντίποινα» ΗΠΑ και Ισραήλ

Σημειώνεται πως ο στρατός του Ιράν υποσχέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας ότι θα προχωρήσει σε «ακόμη πιο καταστροφικά» αντίποινα σε περίπτωση επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον πολιτικών υποδομών στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Αν οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων συνεχιστούν, οι επόμενες φάσεις των επιθετικών επιχειρήσεών μας σε αντίποινα θα είναι πολύ πιο καταστροφικές κι εκτεταμένες και οι απώλειες κι οι ζημιές που θα προκαλέσει η διατήρηση αυτής της προσέγγισης θα είναι δεκαπλάσιες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της ιρανικής στρατιωτικής διοίκησης.