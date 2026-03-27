Ιρανικοί πύραυλοι «χτυπούν» το Ισραήλ - Σειρήνες στην Ιερουσαλήμ

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το ισραηλινό έδαφος, προκαλώντας νέα ένταση στην περιοχή. Οι IDF δήλωσαν ότι αναχαιτίζουν ιρανικούς πυραύλους.

Στάλθηκε ειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών που συμβούλευε τους ανθρώπους να αναζητήσουν κάλυψη.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, σειρήνες ηχούν στην Ιερουσαλήμ το βράδυ της Παρασκευής (27/3), ενώ οι κάτοικοι έτρεξαν στα καταφύγια.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση των IDF στο Telegram, «πριν από λίγο οι IDF εντόπισαν εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν προς την κατεύθυνση του κράτους του Ισραήλ. Τα αμυντικά συστήματα ενεργοποιήθηκαν για να εξουδετερώσουν την απειλή».

Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς η ισραηλινή άμυνα βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή.