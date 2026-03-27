«Στον αέρα» η απάντηση του Ιράν - Η Τεχεράνη «βλέπει» αδυναμία των ΗΠΑ για χερσαία επιχείρηση

Η αρχική αντίδραση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου δεν ήταν θετική, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της χώρας που μίλησε στο Reuters. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την πρόταση χωρίς να έχει ακόμη λάβει μια τελική απόφαση

Όπως ανέφερε, η αρχική απάντηση του Ιράν έχει ήδη παραδοθεί στο Πακιστάν, προκειμένου να διαβιβαστεί στην Ουάσιγκτον. Ταυτόχρονα, επισημαίνει ότι δεν είναι γνωστό εάν θα απαντήσει επίσημα στην πρόταση των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις, επικαλούμενο τις επιθέσεις του Ισραήλ σε πυρηνικές και βιομηχανικές υποδομές τις οποίες χαρακτήρισε «απαράδεκτες».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις ΗΠΑ σχετικά με το ενδεχόμενο ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αμφισβήτησε την ικανότητα του αμερικανικού στρατού να προστατεύσει τα στρατεύματά του, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια των στρατιωτών τους ακόμη και στις βάσεις τους στην περιοχή.

How can the US, which can't even protect its own soldiers at its bases in the region and instead leaves them stashed away in hotels and parks, protect them on our soil? — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 27, 2026

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν προς το παρόν να αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν.

Η Ουάσιγκτον περιμένει την απάντηση του Ιράν, λέει ο Γουίτκοφ

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε απόψε ότι η Ουάσιγκτον ελπίζει πως θα έχει συναντήσεις με το Ιράν αυτήν την εβδομάδα. «Πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν συναντήσεις αυτήν την εβδομάδα. Ασφαλώς το ελπίζουμε», ανέφερε ο Γουίτκοφ μιλώντας σε ένα επενδυτικό φόρουμ στο Μαϊάμι της Φλόριντας. «Έχουμε στο τραπέζι μια συμφωνία 15 σημείων, την οποία οι Ιρανοί έχουν για κάποιο διάστημα. Αναμένουμε μια απάντηση από αυτούς και θα λυθούν όλα», πρόσθεσε.

Ρούμπιο: Ο πόλεμος θα λήξει σε 2 με 4 εβδομάδες

Την εκτίμηση ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν θα διαρκέσουν λίγες ακόμη «εβδομάδες και όχι μήνες, εξέφρασε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο μετά το πέρας της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της G7 κοντά στο Παρίσι την Παρασκευή 27 Μαρτίου.

Σε δηλώσεις που πραγματοποίησε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ανέφερε επίσης ότι το Ιράν μπορεί να αποφασίσει να δημιουργήσει ένα σύστημα διοδίων για το Στενό του Ορμούζ.

Δημοσιογράφος του Axios ανέφερε πως ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε στους υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών της Ομάδας των Επτά ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί για ακόμη με δύο με τέσσερις εβδομάδες.

Τρία άτομα με γνώση της συνομιλίας είπαν στο Reuters ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δεν ζήτησε από τους ομολόγους του στην G7 να συνεισφέρουν τώρα με πλοία για το Στενό του Ορμούζ αλλά τους ζήτησε να προετοιμαστούν για έναν μεταπολεμικό ρόλο.