Οι ΗΠΑ επικύρηξαν με 10 εκατομμύρια ευρώ τους χάκερς που παραβίασαν το email του διευθυντή του FBI

Αμοιβή έως και 10 εκατομμύρια δολάρια προσφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε όποιον δώσει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη των χάκερ που κρύβονται πίσω από την κυβερνοεπίθεση με στόχο τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, οι δράστες συνδέονται με ιρανικές ομάδες χάκερ, μεταξύ των οποίων οι Parsian Afzar Rayan Born και Handala.

If you have information on Iranian malicious cyber actors, such as Parsian Afzar Rayan Borna, Handala, or associated groups or individuals, contact us with any information, such as names, online personas, and locations. pic.twitter.com/KDGPuWhJkC — Rewards for Justice (@RFJ_USA) March 27, 2026

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν την παραβίαση, διευκρινίζοντας ότι η ομάδα απέκτησε πρόσβαση σε υλικό που χρονολογείται μεταξύ 2010–2019. Ανάμεσα στα δεδομένα που έχουν διαρρεύσει στο διαδίκτυο περιλαμβάνονται προσωπικές φωτογραφίες, το βιογραφικό σημείωμα του Πατέλ και διάφορα έγγραφα από την εποχή πριν αναλάβει την ηγεσία του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών.

Η επίθεση εκλήφθηκε από τη Ουάσιγκτον ως άμεση και σκληρή απάντηση από την Τεχεράνη. Ειδικότερα, η ομάδα Handala ανακοίνωσε μέσω καναλιού της στο Telegram, μία ημέρα νωρίτερα, την «ταπείνωση του FBI», η οποία φέρεται να ακολούθησε την κατάσχεση από τις αμερικανικές αρχές αρκετών domain που χρησιμοποιούνταν από Ιρανούς χάκερ.

Παρά τους ισχυρισμούς των δραστών, οι οποίοι χαρακτηρίζουν τα αμερικανικά πρωτόκολλα ασφαλείας «αστείο», η Ουάσινγκτον δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει εάν έχουν παραβιαστεί και επίσημα συστήματα της υπηρεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα Handala, την οποία οι υπηρεσίες ασφαλείας συνδέουν με την Τεχεράνη, έχει στο παρελθόν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις, μεταξύ άλλων, και στον αμερικανικό αμυντικό κολοσσό Lockheed Martin, γεγονός που ενισχύει τη φήμη της ως μία από τις πιο επικίνδυνες ομάδες χάκερ διεθνώς.