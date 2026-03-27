Χάκερς που συνδέονται με το Ιράν παραβίασαν το προσωπικό email του διευθυντή του FBI

Χάκερ που συνδέονται με το Ιράν ανέλαβαν δημόσια την ευθύνη για την παραβίαση των προσωπικών email του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του και άλλα έγγραφα στο διαδίκτυο.

Στην ιστοσελίδα της, η ομάδα Handala Hack Team ανέφερε ότι ο Πατέλ «θα βρει πλέον το όνομά του στη λίστα των θυμάτων που έχουμε παραβιάσει με επιτυχία». Αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε ότι ο λογαριασμός email του διευθυντή του FBI είχε παραβιαστεί και δήλωσε ότι το υλικό που δημοσιεύτηκε φαίνεται να είναι αυθεντικό.

Δείγμα του υλικού που δημοσίευσαν οι χάκερ και εξετάστηκε από το Reuters φαίνεται να περιλαμβάνει συνδυασμό προσωπικής και επαγγελματικής αλληλογραφίας, που χρονολογείται από το 2010 έως το 2019.

The Iranian state-backed “Handala Hack Team” is claiming to have breached FBI Director Kash Patel’s personal email, posting an apparent resume and several old photos of Patel. pic.twitter.com/PHwkBrw88z — OSINTdefender (@sentdefender) March 27, 2026

Το FBI δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό, ενώ και οι χάκερ δεν ανταποκρίθηκαν σε σχετικά μηνύματα που έκανε το πρακτορείο Reuters.

Η Handala, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως φιλοπαλαιστινιακή ομάδα «hacktivists», θεωρείται από δυτικούς ερευνητές ως μία από τις πολλές περσόνες που χρησιμοποιούνται από μονάδες κυβερνοκατασκοπείας της ιρανικής κυβέρνησης. Πρόσφατα, η ίδια ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για παραβίαση της εταιρείας ιατρικών συσκευών και υπηρεσιών Stryker, με έδρα το Μίσιγκαν, στις 11 Μαρτίου, ισχυριζόμενη ότι διέγραψε μεγάλο όγκο δεδομένων της εταιρείας.

Το Reuters δεν κατάφερε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα email του Πατέλ ωστόσο, η προσωπική διεύθυνση Gmail που η Handala ισχυρίζεται ότι παραβίασε, φαίνεται να ταυτίζεται με διεύθυνση που είχε συνδεθεί στο παρελθόν με τον διευθυντή του FBI σε προηγούμενες διαρροές δεδομένων, οι οποίες είχαν καταγραφεί από την εταιρεία πληροφοριών του σκοτεινού ιστού District 4 Labs.