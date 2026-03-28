Για πρώτη φορά πύραυλος από την Υεμένη κατά του Ισραήλ - 12 Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίες στα ΗΑΕ

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε βιομηχανική ζώνη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ύστερα από ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones, σύμφωνα με τις Αρχές.



«Η αντιαεροπορική άμυνα και τα καταδιωκτικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επιχειρούν για να αναχαιτίσουν τους πυραύλους και τα drones που εξαπολύθηκαν από το Ιράν», ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ σε ανάρτησή του στο X.



Η κυβέρνηση του Αμπού Ντάμπι ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι δύο φωτιές εκδηλώθηκαν στη βιομηχανική ζώνη του Χαλίφα, στην ακτή των Εμιράτων, οι οποίες οφείλονταν σε συντρίμμια που προέρχονταν από την «επιτυχημένη αναχαίτιση» ενός βαλλιστικού πυραύλου.



«Οι Αρχές επιβεβαιώνουν ότι στο περιστατικό αυτό τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι ινδικής υπηκοότητας, τα τραύματα των οποίων κυμαίνονται από μέτρια σε ελαφρά», διευκρίνισε στη συνέχεια η κυβέρνηση.



Τα ΗΑΕ, στενός σύμμαχος των ΗΠΑ και από τις λίγες αραβικές χώρες που έχουν εξομαλύνει τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, έχουν αποτελέσει βασικό στόχο πυραύλων και drones που εξαπολύονται από το Ιράν προς γειτονικές του χώρες στον Κόλπο από το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Τραυματίες Αμερικανοί στρατιώτες

Εξάλλου, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι δώδεκα μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ τραυματίστηκαν, οι δύο σοβαρά, σε ιρανικό πλήγμα εναντίον της αεροπορικής βάσης Πρίγκιπας Σουλτάν στη Σαουδική Αραβία.



Συνολικά πάνω από 300 μέλη του στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ τραυματίστηκαν σε χώρες της περιοχής αφότου άρχισε ο Πόλεμος στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου. Η Ουάσιγκτον διαβεβαιώνει πως 273 από τους στρατιώτες επέστρεψαν στα καθήκοντά τους. Δεκατρείς στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί, πάντα σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα.

Πύραυλος από τους Χούθι κατά του Ισραήλ

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έκαναν γνωστό ότι εντόπισαν την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ, για πρώτη φορά, αφού οι αντάρτες Χούθι απείλησαν ξανά να εμπλακούν στην ένοπλη σύρραξη στο πλευρό του Ιράν.



Σύμφωνα με λακωνικές ανακοινώσεις τους, εντόπισαν «την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ» και πρόσθεσαν ότι «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», προτού δώσουν το ελεύθερο στους κατοίκους να βγουν από τα καταφύγια περίπου ένα τέταρτο αργότερα.

Οι Χούθι είναι σύμμαχοι της Τεχεράνης, ανήκουν σε αυτόν που το Ιράν αποκαλεί «άξονα της αντίστασης», όπως και η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και σιιτικές ένοπλες παρατάξεις στο Ιράκ.



«Είμαστε έτοιμοι για απευθείας στρατιωτική επέμβαση σε περίπτωση νέας συμμαχίας με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν (...), διεξαγωγής επιθετικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν ή οποιαδήποτε μουσουλμανικής χώρας από την Ερυθρά Θάλασσα (...) και σε περίπτωση συνέχισης της κλιμάκωσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας», είπε ο Γιαχία Σάρια, εκπρόσωπος των Χούθι.



Το κίνημα ανταρτών, που ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, είχε εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κατά τη διάρκεια του πολέμου ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, από το 2023 ως το 2025.



Οι επιθέσεις των Χούθι με πυραύλους και drones είχαν παραλύσει τη διεθνή ναυσιπλοΐα στη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, που χρησιμοποιεί σήμερα κυρίως η Σαουδική Αραβία ώστε να εξάγει το πετρέλαιό της αποφεύγοντας τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχουν κλείσει ουσιαστικά από το Ιράν.

Χτύπημα σε ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό σταθμό

Το Ιράν από την πλευρά του, κατήγγειλε νέα επίθεση κατά του ηλεκτροπαραγωγικού πυρηνικού του σταθμού του Μπουσέρ, στο νότιο τμήμα της χώρας, την τρίτη σε διάστημα 10 ημερών, όπως ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA).



«Καμία ζημιά δεν αναφέρθηκε στον ενεργό αντιδραστήρα και καμία εκπομπή ραδιενέργειας, και οι συνθήκες στον σταθμό είναι φυσιολογικές», αναφέρεται σε ανάρτηση στο X.



Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το πλήγμα σημειώθηκε την Παρασκευή 27 Μαρτίου, στις 23:40 τοπική ώρα (23:10 ώρα Ελλάδος).



Ο σταθμός του Μπουσέρ, ο μόνος πυρηνικός σταθμός που λειτουργεί στο Ιράν, είχε δεχθεί ξανά επίθεση στις 17 και στις 24 Μαρτίου, χωρίς να αναφερθούν ζημιές.



Μετά το δεύτερο πλήγμα, η Ρωσία ανακοίνωσε την απομάκρυνση προσωπικού της που εργάζεται στον πυρηνικό σταθμό ρωσικής τεχνολογίας, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές του 2010 και έχει δύο αντιδραστήρες με δυνατότητα παραγωγής 1.000 μεγαβάτ. Πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, η Ρωσία κατασκεύαζε δύο νέες μονάδες στην εγκατάσταση.



Νωρίτερα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο πυρηνικές εγκαταστάσεις στο κεντρικό Ιράν, τον αντιδραστήρα βαρέος ύδατος του Αράκ και ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ουρανίου στην επαρχία Γιαζντ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ