«ΑΣΠΙΔΕΣ»: Κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα από την εμπλοκή των Χούθι στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Με ανακοίνωσή της η επιχείρηση «Ασπίδες» προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις των Χούθι σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.



Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, καθώς οι Χούθι ενδέχεται να στοχεύσουν πλοία που κινούνται εκεί.



Η επιχείρηση καλεί όλες τις εταιρείες και τους φορείς της ναυτιλίας να βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση και να λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης. Όπως τονίζεται, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο επιθέσεων σε οποιοδήποτε πλοίο που πλέει στην ευρύτερη περιοχή.

Update‼️ EUNAVFOR ASPIDES’ Informational Message to the Shipping Industry on the latest Houthis’ support to the Islamic Republic of Iran. pic.twitter.com/3LvxwskZn1 — EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) March 28, 2026

Εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου κατά του Ισραήλ

Οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη εκτόξευσαν το Σάββατο το πρωί βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του Ισραήλ, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τον πύραυλο πριν προκαλέσει ζημιές.



Αυτή η επίθεση σηματοδοτεί την πρώτη δράση των Χούθι από τον Οκτώβριο, όταν έληξε ο πόλεμος στη Γάζα, και εντάσσεται στον ευρύτερο πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ, του Ιράν και του Ισραήλ, μετά από αρκετές εβδομάδες σχετικής αδράνειας.



Παρά την κλιμάκωση, οι Χούθι δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε πιο ακραία μέτρα, όπως το κλείσιμο του στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα, κάτι που θα μπορούσε να επιδεινώσει την ήδη τεταμένη παγκόσμια οικονομική κατάσταση λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.



Σύμφωνα με το Axios, την Παρασκευή, η οργάνωση είχε ανακοινώσει τις «κόκκινες γραμμές» της, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε παραβίασή τους θα την υποχρέωνε να συμμετάσχει ενεργά στον πόλεμο. Οι ανακοινώσεις αυτές σχετίζονται με:

Τη χρήση της Ερυθράς Θάλασσας από ΗΠΑ και Ισραήλ για επιθέσεις κατά του Ιράν.

Την αυξανόμενη συμμετοχή άλλων χωρών στις επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Την κλιμάκωση επιθέσεων κατά του Ιράν και του λεγόμενου Άξονα της Αντίστασης.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, δήλωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε για να υποστηριχθεί το Ιράν και τα «μέτωπα αντίστασης» στον Λίβανο, το Ιράκ και τα παλαιστινιακά εδάφη. Σύμφωνα με τον Σαρί, ο πύραυλος στόχευσε «ευαίσθητους στρατιωτικούς στόχους» στο νότιο Ισραήλ ως αντίποινα στις ισραηλινές επιθέσεις σε υποδομές στο Ιράν, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι την ολοκλήρωση του πολέμου κατά του Ιράν.

Η γεωγραφική εξάπλωση του πολέμου επεκτείνεται, σύμφωνα με το BBC. Ο συντάκτης διεθνών Τζον Σπαρκς επεσήμανε την είσοδο των Χούθι στη σύγκρουση και εξήγησε τη σημασία αυτής της κίνησης. «Οι Χούθι έχουν δείξει την ικανότητά τους να επιτίθενται σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στα ύδατα γύρω από την Αραβική Χερσόνησο», είπε. «Είναι σημαντικό, αυτή η κρίση επεκτείνεται, κλιμακώνεται». Ο Σπαρκς είπε ότι οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν ένδειξη ότι ο πόλεμος «βαθαίνει μέρα με τη μέρα» παρά τα αισιόδοξα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ.

Βιντεοσκοπημένο διάγγελμα

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα, 28 Μαρτίου, την πρώτη τους επίθεση εναντίον του Ισραήλ αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, πριν από έναν μήνα.



Σε μαγνητοσκοπημένο διάγγελμα που δημοσιοποίησε μέσω X, ο εκπρόσωπος για τις στρατιωτικές υποθέσεις Γιαχία Σάρια ανέφερε πως οι Χούθι στοχοποίησαν με ομοβροντία πυραύλων στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ισραηλινή επικράτεια.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρουν ότι «οι επιχειρήσεις μας θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθούν οι δηλωμένοι στόχοι. Θα συνεχίσουμε μέχρι να σταματήσει η επιθετικότητα σε όλα τα μέτωπα».



Οι Χούθι είπαν ότι η επίθεση στο Ισραήλ έγινε ως απάντηση για τις συνεχείς επιθέσεις υποδομών στο Ιράν, τον Λίβανο, το Ιράκ και τα παλαιστινιακά εδάφη.

Νωρίτερα, περί τις 06:00 (ώρα Ελλάδας), με ανακοινωθέντα τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έκαναν γνωστό ότι εντόπισαν «την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχείρησαν για την αναχαίτιση της απειλής», προτού δώσουν το ελεύθερο στους κατοίκους να βγουν από τα καταφύγια, περίπου ένα τέταρτο αργότερα.



Οι Χούθι, που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, εξαπέλυσαν δεκάδες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα από τα τέλη του 2023 ως τα μέσα του 2025, κατά τη διάρκεια του πολέμου ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους.

Σύμφωνα με πρώην Ισραηλινούς στρατιωτικούς, η κίνηση αυτή εκλαμβάνεται ως προσπάθεια των Χούθι να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ υπέρ της θέσης του Ιράν στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται παρασκηνιακά με τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Παράλληλα, η κλιμάκωση αυτή έρχεται την ώρα που το ισραηλινό κοινό συνεχίζει να αμφισβητεί τη στρατηγική της κυβέρνησης στον νότιο Λίβανο. Υπήρξαν μάλιστα προειδοποιήσεις από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου για «κόκκινες σημαίες» σχετικά με την κούραση του στρατού, ενώ κάποιοι εκφράζουν φόβους ότι μια χερσαία εισβολή και κατάληψη μεγάλων τμημάτων του νότιου Λιβάνου θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή για έναν στρατό που ήδη καταπολεμά το στρες και την κόπωση.

Εννέα Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μέσω δήλωσης στο X ότι εννέα στρατιώτες του τραυματίστηκαν σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο.



Την Παρασκευή, ένας στρατιώτης τραυματίστηκε σοβαρά και ένας ακόμη μέτρια από πύραυλο κατά αρμάτων κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στην περιοχή. Σε άλλο περιστατικό, το βράδυ του Σαββάτου, ένας στρατιώτης τραυματίστηκε σοβαρά και έξι μέτρια από ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν κατά δυνάμεων που επιχειρούσαν στο νότιο Λίβανο.



Οι ισραηλινές δυνάμεις προχωρούν βαθύτερα στο λιβανέζικο έδαφος, σε ορισμένες περιοχές μέχρι και 7 χιλιόμετρα. Η Χεζμπολάχ απαντά, με αναφορές για ενέδρα σε ισραηλινές δυνάμεις στην πόλη Τάιμπε, περίπου 6 χιλιόμετρα από τα σύνορα, χωρίς όμως η στρατιωτική δήλωση να προσδιορίζει ακριβή τοποθεσία των επιθέσεων.

Η ιρανική επίθεση σε βάση στη Σαουδική Αραβία

Στους 15 ανεβάζουν οι τελευταίες πληροφορίες του Associated Press τον αριθμό των τραυματιών Αμερικανών στρατιωτών από τις ιρανικές επιθέσεις στην αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν στη Σαουδική Αραβία.



Το Ιράν εκτόξευσε έξι βαλλιστικούς πυραύλους και 29 drones στη βάση σε μια επίθεση της Παρασκευής που τραυμάτισε τουλάχιστον 15 στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων πέντε σοβαρά, σύμφωνα με τις πηγές του ΑΡ.