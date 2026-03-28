Προειδοποιεί ο Πεζεσκιάν: Θα απαντήσουμε με σθένος αν στοχοθετηθούν ιρανικές υποδομές

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε στον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ ότι χρειάζεται να υπάρχει εμπιστοσύνη για τη διευκόλυνση των συνομιλιών και της μεσολάβησης στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο του Πακιστάν.



Πρόσθεσε ότι ο Πεζεσκιάν εξήρε τις διπλωματικές προσπάθειες του Πακιστάν και ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις εχθροπραξίες στην περιοχή και για τις προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν, η οποία διήρκεσε πάνω από μία ώρα.



Ο Σαρίφ ενημέρωσε τον Πεζεσκιάν για τις διπλωματικές επαφές του Πακιστάν με τις ΗΠΑ και τα κράτη του Κόλπου, διευκρίνισε επίσης το πρωθυπουργικό γραφείο του Πακιστάν.



Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο Ιρανός πρόεδρος σημείωσε επίσης απευθυνόμενος «προς τις χώρες της περιοχής: Αν θέλετε ανάπτυξη και ασφάλεια μην αφήνετε τους εχθρούς μας να διεξάγουν τον πόλεμο από τα εδάφη σας».



Επίσης επανέλαβε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει «με σθένος» αν στοχοθετηθούν υποδομές και οικονομικά κέντρα της.

بارها اعلام کرده‌ایم ایران حملات پیش‌دستانه‌ انجام نمی‌دهد اما در مقابل حمله به زیرساخت‌ها و مراکز اقتصادی، پاسخ محکمی به دشمن جایتکار خواهیم داد. به کشورهای منطقه می‌گویم اگر به دنبال توسعه و امنیت هستید، اجازه ندهید دشمنان ما جنگ را از کشورهای شما اداره کنند. https://t.co/X7JpxUrr9I — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 28, 2026

Οι ΗΠΑ περιμένουν την απάντηση του Ιράν, λέει ο Γουίτκοφ

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε νωρίτερα ότι η Ουάσιγκτον ελπίζει πως θα έχει συναντήσεις με το Ιράν αυτήν την εβδομάδα. «Πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν συναντήσεις αυτήν την εβδομάδα. Ασφαλώς το ελπίζουμε», ανέφερε, μιλώντας σε ένα επενδυτικό φόρουμ στο Μαϊάμι της Φλόριντα. «Έχουμε στο τραπέζι μια συμφωνία 15 σημείων, την οποία οι Ιρανοί έχουν για κάποιο διάστημα. Αναμένουμε μια απάντηση από αυτούς και θα λυθούν όλα», πρόσθεσε.

Ρούμπιο: Ο πόλεμος θα λήξει σε 2 με 4 εβδομάδες

Από την πλευρά του, την εκτίμηση ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν θα διαρκέσουν λίγες ακόμη «εβδομάδες και όχι μήνες, εξέφρασε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μετά το πέρας της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της G7 κοντά στο Παρίσι την Παρασκευή 27 Μαρτίου.



Σε δηλώσεις που πραγματοποίησε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ανέφερε επίσης ότι το Ιράν μπορεί να αποφασίσει να δημιουργήσει ένα σύστημα διοδίων για το Στενό του Ορμούζ. Τρία άτομα είπαν στο Reuters ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δεν ζήτησε από τους ομολόγους του στην G7 να συνεισφέρουν τώρα με πλοία για το Στενό του Ορμούζ αλλά τους ζήτησε να προετοιμαστούν για έναν μεταπολεμικό ρόλο.