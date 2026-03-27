Τραμπ: Το «Στενό του Ορμούζ» να μετονομαστεί σε «Στενό του Τραμπ» - Δεν ήταν λάθος, ήταν σχέδιο

Ένα «αθώο» γλωσσικό ολίσθημα του Ντόναλντ Τραμπ, που μετέτρεψε τα στρατηγικά Στενά του Ορμούζ σε «Στενά του Τραμπ», άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την εμμονή του πρώην προέδρου να βάζει τη χρυσή «σφραγίδα» του παντού. Παρά την άμεση διόρθωση, ο ίδιος επέμεινε με νόημα πως δεν επρόκειτο για λάθος, τροφοδοτώντας τα σενάρια ότι η Μέση Ανατολή είναι ο επόμενος στόχος του branding «Trump», μετά τον Κόλπο του Μεξικού και τα αεροδρόμια της Ουάσιγκτον.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του, αναφερόμενος στην ανάγκη διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέπεσε σε ένα από τα κλασικά γλωσσικά του ολισθήματα, τα οποία όμως συχνά αποκαλύπτουν τις βαθύτερες σκέψεις του.

Trump: "They have to open up the Strait of Trump-- I mean, Hormuz. Excuse me. Such a terrible mistake. The fake news will say, 'He accidentally said--' No. There's no accidents from me." pic.twitter.com/3dTavHHuGM — Aaron Rupar (@atrupar) March 27, 2026

«Πρέπει να ανοίξουν τα Στενά του Τραμπ... εννοώ, του Ορμούζ. Με συγχωρείτε. Τι φοβερό λάθος», είπε αρχικά, προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο.

Ωστόσο, αντί να το αφήσει να περάσει, επέλεξε να το μετατρέψει σε πολιτική δήλωση, επιτιθέμενος στα αγαπημένα του «fake news». «Θα λένε: "Είπε κατά λάθος..." Όχι. Δεν κάνω λάθη», πρόσθεσε με νόημα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η μετονομασία του Ορμούζ, ενός από τα πιο κρίσιμα περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, σε «Στενό του Τραμπ» δεν είναι ένα απλό αστείο, αλλά μια γεωπολιτική φιλοδοξία.

Η εμμονή με το branding: Από τον Κόλπο του Μεξικού στα αεροδρόμια

Αυτή η τάση του Τραμπ να «ιδιοποιείται» γεωγραφικές περιοχές και δημόσιες υποδομές δεν είναι καινούργια. Είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής branding που εφαρμόζει επί δεκαετίες.

Ο Κόλπος του Μεξικού: Στο παρελθόν έχει προτείνει σοβαρά τη μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής», υποστηρίζοντας ότι η λέξη «Μεξικό» δεν συνάδει με τον έλεγχο που ασκούν οι ΗΠΑ στην περιοχή.

Αεροδρόμιο Ντάλες (IAD): Στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ έχει θέσει ως όρο για τη χρηματοδότηση έργων αναβάθμισης στο διεθνές αεροδρόμιο Ντάλες, τη μετονομασία του σε «Trump International Airport». Πρόκειται για μια κίνηση που συνδυάζει τον εγωισμό με την επιχειρηματική λογική, καθώς το αεροδρόμιο αποτελεί την πύλη εισόδου στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Γεωπολιτική ως Real Estate

Για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο κόσμος είναι μια τεράστια σκακιέρα real estate. Η αναφορά του στα «Στενά του Τραμπ» δεν είναι ένα απλό γλωσσικό ολίσθημα, αλλά ο τρόπος του να δηλώσει ότι οι ΗΠΑ (και ο ίδιος προσωπικά) πρέπει να έχουν τον απόλυτο έλεγχο στις στρατηγικές αρτηρίες του πλανήτη.

Αν η πρώτη θητεία του σημαδεύτηκε από την επιθυμία να «αγοράσει τη Γροιλανδία», η δεύτερη φαίνεται να έχει ως στόχο να βάλει τη «σφραγίδα» του στις πιο ευαίσθητες ζώνες της Μέσης Ανατολής, αποδεικνύοντας ότι για τον Τραμπ, η εξωτερική πολιτική είναι απλώς μια ακόμα ευκαιρία για branding υψηλού ρίσκου.