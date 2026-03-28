Έρχονται τα πρώτα δολάρια… με την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να γίνει ο πρώτος εν ενεργεία Αμερικανός Πρόεδρος, που θα βάλει την υπογραφή του σε χαρτονομίσματα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Η υπογραφή του Τραμπ θα εμφανιστεί δίπλα σε αυτή του υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, για πρώτη φορά στην ιστορία της Αμερικής, με το υπουργείο να ανακοινώνει ότι γίνεται για να σηματοδοτήσει την επέτειο των 250 ετών από την ίδρυση της χώρας.

«Δεν υπάρχει πιο ισχυρός τρόπος για να αναγνωριστούν τα ιστορικά επιτεύγματα της σπουδαίας χώρας μας και του Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, από το να εμφανιστεί το όνομά του στα χαρτονομίσματα», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Παραδοσιακά, τα χαρτονομίσματα των δολαρίων στις ΗΠΑ φέρουν την υπογραφή των υπουργών Οικονομικών της χώρας.

Αυτή είναι η πιο πρόσφατη κίνηση της αμερικανικής κυβέρνησης στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να σχετίσει το όνομα του Τραμπ με μία σειρά κυβερνητικών προγραμμάτων, καθώς και δημόσιων κτηρίων.

Το πρώτο 100δόλαρο με τις υπογραφές του Τραμπ και του Μπέσεντ θα τυπωθεί τον επόμενο Ιούνιο, αλλά θα ακολουθήσουν και άλλα.

Τα χαρτονομίσματα που τυπώνονται αυτή τη στιγμή έχουν τις υπογραφές της πρώην υπουργού Οικονομικών επί προεδρίας Μπάιντεν, Τζάνετ Γιέλλεν, και του υπουργού Οικονομίας , Λιν Μαλέρμπα.

Ωστόσο, αποτελεί παράδοση από το 1861 να υπάρχει πάνω στα χαρτονομίσματα η υπογραφή του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ – παράδοση που θα τερματιστεί με βάση τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ.

250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ

Ενόψει της επετείου των 250 ετών, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι η εκτύπωση χαρτονομισμάτων με το όνομα του Τραμπ θα είναι «ένα ισχυρό σημάδι αναγνώρισης των ιστορικών επιτευγμάτων της σπουδαίας χώρας μας» και του Προέδρου.

Ο υπουργός Οικονομίας, Μπράντον Μπιτς, δεσμεύτηκε ότι το δολάριο θα «συνεχίσει να είναι το σύμβολο της ευημερίας, της ισχύος και του ακατάβλητου πνεύματος του αμερικανικού λαού».

Φέτος, συμπληρώνονται 250 χρόνια από την επίσημη διακήρυξη των 13 τότε Αμερικανικών αποικιών – που αργότερα έγιναν Πολιτείες – της ανεξαρτησίας τους από τη Βρετανία.

Σε απάντηση στις ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας και γνωστός επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, Γκάβιν Νιούσομ, δήλωσε ότι «στο εξής οι Αμερικανοί θα γνωρίζουν ακριβώς ποιον να κατηγορήσουν όταν πληρώνουν ακριβότερες τιμές στο σούπερ μάρκετ, στη βενζίνη, στο ενοίκιο και στις υπηρεσίες υγείας».

Στις αρχές του μήνα, η Ομοσπονδιακή υπηρεσία τεχνών ενέκρινε ένα αναμνηστικό κέρμα 24 καρατίων με την εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ, επίσης με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη θητεία του, ο Τραμπ είχε υπογράψει τις επιταγές που εστάλησαν σε εκατομμύρια Αμερικανούς ως επίδομα για την πανδημία του Covid.